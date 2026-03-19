تسريح شاب من الشيخ دنون بعد اعتقال بشبهة أمنية

أطلقت محكمة الصلح في حيفا سراح شاب في العشرينات من قرية الشيخ دنون بعد 3 أسابيع من الاعتقال والتحقيقات الأمنية، بعد أن تبين عدم ثبوت الشبهات المنسوبة إليه.

أطلقت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الخميس، سراح شاب من قرية الشيخ دنون في منطقة الجليل، شمالي البلاد، يبلغ من العمر في العشرينات، بعد اعتقاله قبل نحو 3 أسابيع من منزله وخضوعه لتحقيقات متواصلة من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك).

وكانت الشرطة والمخابرات قد نسبتا للشاب العضوية في منظمة مصنفة "إرهابية"، و"التخطيط لعمل يمس بأمن الدولة".

وقد اعتُقل الشاب قبل 3 أسابيع بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته، وخضع لتحقيقات متواصلة وعُرض على عدد من المحاكم.

وقال المحامي عمر خمايسي، المترافع عن الشاب، لــ"عرب 48" إن "الشبهات التي كانت تدور حول الملف شبهات أمنية بالأساس، ومنع الشاب من لقاء محامٍ لمدة تجاوزت 10 أيام، وهي مدة طويلة".

وأضاف أنه "بعد هذا الاعتقال الطويل، قررت النيابة والشرطة عدم تقديم لائحة اتهام بحق الشاب، كون كل الشبهات لم تثبت، ولذلك صدر قرار الإفراج عنه بشروط معينة".

وأشار خمايسي إلى "وجود تخوفات حقيقية لدى المحكمة من جلسات المحاكم في ظل الشبهات المنسوبة للشاب، وأيضًا في ظل ازدياد فرض الاعتقالات الإدارية على الشبان خلال الآونة الأخيرة".

ووجَّه نصائح لأبناء المجتمع العربي في ظل ارتفاع اعتقالات الشباب، موضحًا أن "معظم الملفات الأخيرة تتعلق بالهواتف والحواسيب، وأن الكثير من العائلات التي تواجه مثل هذه التحديات والاعتقالات لا تعرف شيئًا عن الإجراءات القضائية أو التحقيقات الأمنية".

كما أشار إلى الشبان الذين يدرسون الدين لدى شيوخ من خارج البلاد لا يعرفونهم، موضحًا أن "علم الدين من شيوخ من دول مختلفة ومذاهب متعددة قد يصنفها الأمن "إرهابية"، ما يعرض هؤلاء الشباب للمساءلة والتحقيق والاعتقال كما يحدث مؤخرًا.