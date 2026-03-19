حيفا: الحبس المنزلي وإبعاد تامر خليفة عن أم الفحم لمدة أسبوعين

محكمة حيفا تحكم بالحبس المنزلي وإبعاد الناشط تامر خليفة عن أم الفحم. القاضي قرر إطلاق سراح بعد تفنيد الشبهات، مع استمرار دعم المتضامنين له في المدينة.

قررت محكمة الصلح في حيفا اليوم الخميس تحويل الناشط السياسي من مدينة أم الفحم، تامر خليفة، إلى الحبس المنزلي لمدة 7 أيام، بالإضافة إلى إبعاده عن المدينة لمدة 14 يومًا، بعد اعتقاله مطلع الشهر الجاري.

وقال المحامي أحمد خليفة، الموكل بالدفاع عن الناشط تامر خليفة، لـ"عرب 48" إنه "رددنا مقولة الجبل سيتمخض ويلد فأرًا منذ بداية هذا الاعتقال، وهذا ما حصل اليوم بعد التحقيق معه لمدة 15 يومًا متواصلة، وعرضه على 9 محققين، وممارسة كل أساليب التحقيق عليه".

وحول الشروط المفروضة على خليفة، أوضح أن "المحكمة فرضت شروطًا تقييدية، من بينها الحبس المنزلي لمدة 7 أيام، والإبعاد عن مدينة أم الفحم لمدة 14 يومًا، وكفالة مالية قدرها 10 آلاف شيكل".

وأضاف أنه "خلال الساعات القادمة سيتحرر من معتقل الجلمة، إلا أن ذلك يحتاج بعض الوقت لإتمام الإجراءات التقنية".

وجاء القرار خلال جلسة عقدت في المحكمة، اليوم، منذ اعتقال خليفة في 2 آذار/ مارس من منزله في حي العيون بأم الفحم.

من المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

وكانت النيابة العامة قد طالبت بتمديد اعتقاله 5 أيام، فيما قرر القاضي إطلاق سراحه بعد تفنيد طاقم الدفاع، الممثل بالمحامي أحمد خليفة، لجميع الشبهات الموجهة إليه.

وشهدت المحكمة تواجد عدد من الناشطين والمتضامنين مع خليفة، إلى جانب أعضاء اللجنة الشعبية في أم الفحم.