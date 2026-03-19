ملف شباب أم الفحم: النيابة تقدم تصريح مدع عام ضد 4 وإطلاق سراح شاب وتحويل شابين للاعتقال الإداري

قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، تقديم تصريح مدع عام ضد أربعة شبان من مدينة أم الفحم، بعد اعتقالهم منذ نحو شهر، فيما أطلقت المحكمة سراح أحد الشبان وصادقت على الاعتقال الإداري لشابين آخرين يوم الإثنين الماضي.
وجاء القرار خلال جلسة عقدت في محكمة الصلح في حيفا بعد تمديد اعتقال الشبان عدة أيام، وذلك عقب تحقيقات مستمرة منذ اعتقالهم منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي.
وشهدت المحكمة تواجد عدد من المتضامنين وعائلات المعتقلين، الذين مُنعوا من حضور جلسة المحاكمة.
وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت الشبان من منازلهم في أم الفحم قبل نحو شهر، بعد اقتحام المنازل وفقًا لما أفاد به الأهالي، فيما يتولى المحاميان رسلان وخالد محاجنة الدفاع عنهم منذ بداية الاعتقالات.
وقال المحامي خالد محاجنة لـ"عرب 48" إن "المخابرات أصرّت بعد 35 يومًا من اعتقال الشباب على تقديم لوائح اتهام بحقهم"، مشيرًا إلى أنه "لم تُكشف حتى اللحظة تفاصيل لائحة الاتهام، التي من المقرر عرضها يوم الإثنين المقبل في محكمة حيفا".
وبشأن خلفيات التحقيقات، أشار محاجنة إلى أن "التحقيقات تمحورت حول شبهات أمنية مختلفة، بينها التخطيط لتنفيذ عمليات والانتساب إلى منظمات تصنّفها إسرائيل إرهابية".
وأوضح أن "الملف يشمل سبعة شبان من أم الفحم، تم تحويل اثنين منهم للاعتقال الإداري، فيما تم تقديم تصريح مدع عام ضد أربعة منهم، وأُفرج عن شاب بعد تحقيق استمر أسبوعين".