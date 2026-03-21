توقعات الطقس ثاني أيام العيد: أجواء باردة وغائمة جزئيا

يستمر الانخفاض في درجات الحرارة في البلاد في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مع توقعات بسقوط الأمطار والبَرَد، ومع تحذيرات من تشكّل سيول في الأودية والمناطق المنخفضة، على أن ترتفع درجات الحرارة يوم الإثنين.

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما بوجه عام وباردا نهارا شديد البرودة ليلا، مع تساقط زخات من المطر وأحيانا البَرَد.

ويتوقع في ساعات المساء والليل أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، مع تساقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد أحيانا.

ويتوقع غدا الأحد أن يكون الجو غائما بوجه عام وباردا نهارا شديد البرودة ليلا، مع تساقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البَرَد أحيانا.

وأن تكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

أما الإثنين، فيتوقع أن يكون الجو غائما ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق.

وأن تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويتوقع أن يكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما بوجه عام ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق.

وأن تكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وشدة سرعة الرياح، وارتفاع موج البحر.