التماس عاجل لوقف التضييق على الصحافيين العرب في حيفا

قدّمت مؤسسات حقوقية وإعلامية التماسًا إلى محكمة الشؤون الإدارية في المحكمة المركزية بحيفا، تطالب فيه بإصدار أمر فوري يُلزم بلدية حيفا بوقف تدخل طواقم التفتيش البلدي في عمل الصحافيين العرب داخل المدينة، على خلفية ما وصفته بانتهاكات متواصلة منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/ فبراير 2026.

وجاء الالتماس، الذي قدّمته المحامية هديل أبو صالح نيابة عن مراكز “عدالة” و“إعلام” و“مساواة”، عقب سلسلة حوادث متكررة خلال الأسابيع الأخيرة، شهدت تدخل مفتشي البلدية بشكل مباشر في عمل الصحافيين أثناء التغطيات الميدانية، ومنعهم من البث والتصوير، إلى جانب تهديدهم وفرض قيود وُصفت بغير القانونية، رغم تأكيد الشرطة في أكثر من مناسبة عدم وجود أي حظر قانوني على التصوير.

واعتبرت المؤسسات أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكًا مباشرًا لحقوق دستورية أساسية، أبرزها حرية التعبير وحرية الصحافة وحق مزاولة المهنة، مؤكدة أن تقييد هذه الحقوق لا يجوز إلا بموجب قانون صريح. كما شددت على أن المساس بعمل الصحافيين ينعكس سلبًا على حق الجمهور، لا سيما المواطنين العرب، في الوصول إلى المعلومات، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تغطية إعلامية مكثفة من مدينة مركزية كحيفا.

وأشار الالتماس إلى أن مفتشي البلدية دأبوا على التدخل بشكل ممنهج، بما في ذلك مطالبة الصحافيين بوقف البث وادعاء ضرورة الحصول على “تصريح بلدي” للتصوير، وهو ادعاء لا يستند إلى أي أساس قانوني، فضلًا عن توثيق حالات تهديد بفرض غرامات أو مصادرة معدات، بل والتلويح بالاعتقال.

كما لفتت المؤسسات إلى أن هذه الإجراءات تتسم بطابع تمييزي، إذ تستهدف الصحافيين العرب تحديدًا، في حين يُسمح لوسائل إعلام أخرى بالعمل في المواقع ذاتها دون تدخل، ما يعكس تطبيقًا انتقائيًا وتعسفيًا للقيود.

وبيّن الالتماس أن الجهات المقدِّمة توجّهت سابقًا إلى بلدية حيفا بعدة رسائل رسمية طالبت فيها بوقف هذه الممارسات، إلا أن البلدية لم ترد عليها، واستمرت الانتهاكات دون تغيير، ما اعتُبر تجاهلًا واضحًا للواجبات القانونية.

وأكدت المؤسسات أنه لا توجد أي صلاحية قانونية تخوّل البلدية أو طواقمها التدخل في عمل الصحافيين، ووصفت هذه الإجراءات بأنها تعسفية وتشكل خرقًا صارخًا لمبادئ القانون الإداري وانتهاكًا لحقوق أساسية.

وطالبت، بناءً على ذلك، بإصدار أمر قضائي عاجل يضع حدًا فوريًا لهذه السياسة ويمنع استمرار التدخل في عمل الصحافيين داخل المدينة.

وفي تعقيبها، قالت المحامية هديل أبو صالح إن ما يجري “ليس حالة استثنائية، بل جزء من نهج متكرر يتجاوز صلاحيات البلدية ويفرض رقابة غير قانونية على الصحافيين”، مؤكدة ضرورة التصدي لهذه الممارسات قضائيًا.

من جهته، انتقد مدير مركز “مساواة” جعفر فرح ما وصفه بـ”الاستخدام السياسي” لوحدات التفتيش البلدية، داعيًا رئيس البلدية إلى وقف استهداف الصحافيين العرب والمصالح العربية، وتوجيه الجهود نحو مكافحة الجريمة بدلًا من ملاحقة العمل الإعلامي.