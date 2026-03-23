عدد من الأهالي في المحكمة بحيفا، اليوم (عرب 48)

قدّمت النيابة العامة، اليوم الإثنين، لائحة اتهام بحق أربعة شبان من مدينة أم الفحم في العشرينيات من عمرهم، وذلك بتهم تتعلق بحيازة السلاح، بعد إسقاط الشبهات الأمنية عن الملف وتحويله إلى ملف جنائي.

وكانت الشرطة قد ادّعت أن المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ عمل يمسّ بـ"أمن الدولة"، علمًا أن الشبان اعتُقلوا يوم 15 شباط/ فبراير الماضي من منازلهم في أم الفحم، عقب اقتحامها وتخريبها، وفقًا لروايات عائلاتهم.

وتندرج هذه الجلسة ضمن سلسلة جلسات تُعقد منذ لحظة اعتقال الشبان، الذين خضعوا لتحقيقات متواصلة من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك).

المحامي رسلان محاجنة يتحدث لـ"عرب 48" بعد تقديم لائحة اتهام بحق 4 شبان من أم الفحم بعد إسقاط الشبهات الأمنية عن الملف وتحويله إلى ملف جنائي



وحضر إلى المحكمة العشرات من المتضامنين وعائلات الشبان، إلى جانب أعضاء اللجنة الشعبية في المدينة.

وقال المهندس زكي إغبارية، والد أحد المعتقلين، في حديث لـ"عرب 48"، إن "الشبهات الأمنية أُسقطت عن ملف الشبان"، مضيفًا: "ابني ضمن هذا الملف، إلى جانب ابن شقيقتي وشقيقي، وقد تم تحويله إلى ملف جنائي لا علاقة له بالجريمة بتاتًا".

وفي تعقيبه على ادعاءات الشرطة بشأن "خلية خططت لتنفيذ عمليات ضد الدولة"، شدد إغبارية على أن ما نُشر "غير صحيح وعارٍ عن الصحة"، مشيرًا إلى أن "المحامي سيدرس الخطوات القانونية الممكنة إزاء النشر التحريضي".

المهندس زكي إغبارية يتحدث لـ"عرب 48" بعد تقديم لائحة اتهام بحق ابنه و3 شبان من أم الفحم بعد إسقاط الشبهات الأمنية عن الملف وتحويله إلى ملف جنائي



وحول أوضاع المعتقلين، أوضح أن حالتهم الصحية، وفق ما ظهر خلال جلسة المحكمة عبر الشاشة، "جيدة نسبيًا، لكنها بطبيعة الحال ليست كما هي خارج السجن"، معربًا عن أمله في الإفراج عنهم قريبًا.

من جهته، قال المحامي رسلان محاجنة، المترافع عن الشبان، في حديث لـ"عرب 48"، إن ما جرى في المحكمة "يتناقض مع البيانات التحريضية التي نشرتها الشرطة"، مضيفًا أن لائحة الاتهام التي قُدّمت "جنائية بحتة وتتعلق بقضايا بسيطة، خلافًا لما روّجت له الشرطة".

وأضاف أن "الملف بات جنائيًا، وسيتم نقل الشبان إلى سجن جنائي"، مشيرًا إلى أن "طاقم الدفاع يدرس إمكانية تقديم شكوى ضد الشرطة" على خلفية ما وصفه بالتحريض.