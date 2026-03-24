إلزام مُدان بإحراق كنيسة الخبز والسمك في طبرية بدفع 2.5 مليون شيكل

ألزمّت محكمة الصلح في بئر السبع المدان بإحراق كنيسة الخبز والسمك في طبرية عام 2015 بدفع نحو 2.5 مليون شيكل للدولة، مؤكدة أن "الحادثة ارتُكبت بدافع إيديولوجي متطرف وكراهية للمسيحية".

قبلت محكمة الصلح في بئر السبع دعوى الدولة، وألزمت يانون رؤوفيني، المدان بإحراق كنيسة الخبز والسمك في طبرية عام 2015، بدفع نحو 2.5 مليون شيكل للدولة مقابل الأضرار التي تكبدتها الكنيسة والتي سبق أن عوضتها الدولة.

وأكدت المحكمة أن "الحادثة ارتُكبت بدافع إيديولوجي متطرف قائم على كراهية المسيحية"، واعتبرت أن "الدعوى تأتي في إطار واجب الدولة بحماية المال العام وتنفيذ القانون".

وكان رؤوفيني قد أقدم على إضرام النار في الكنيسة الواقعة قرب بحيرة طبرية في حزيران/ يونيو 2015، وأدين لاحقًا بجرائم إضرام النار في ظروف مشددة وجرائم أخرى بدافع العداء تجاه جمهور معين، وحكمت عليه المحكمة بالسجن خمس سنوات ونصف بعد استئناف الدولة للحكم الأصلي.

وأوضحت المحكمة أن "حق الدولة في استرداد التعويضات المدفوعة بموجب قانون منع الإثراء غير المشروع، يهدف إلى حماية المال العام وردع الأفعال الإجرامية التي تقع بدوافع إيديولوجية ودينية".

كما ألزم الحكم المدان بدفع نحو 70 ألف شيكل بدل أتعاب محاماة و5,000 شيكل مصاريف قضائية.