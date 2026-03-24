انتخابات مُعادة لرئاسة بلدية عكا بين مرشحين

انطلقت في عكا انتخابات مُعادة لرئاسة البلدية بين مرشحين، وسط مشاركة نحو 46 ألف ناخب وتنافس مباشر على منصب الرئيس.

فُتحت صناديق الاقتراع صباح اليوم الثلاثاء في عكا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة البلدية، التي تُجرى بقرار من المحكمة وتقتصر على اختيار الرئيس فقط، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

يبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع نحو 46,544 ناخبًا، ثلثهم من المواطنين العرب، موزعين على 79 صندوقًا، يتنافس فيها كلٌّ من رئيس البلدية الحالي عميحاي بن شلوش والمرشح أوهاد سيغف.

من المقرر أن تُغلق الصناديق عند الساعة العاشرة مساءً، وقد وُزعت بالقرب من الملاجئ وفقًا لتعليمات الجبهة الداخلية.

وفي السياق، أعلنت قائمة “عكا تجمعنا” برئاسة يوسف طنطوري دعمها لبن شلوش، فيما أعلنت قائمة “وحدة العكاوية”، التي تضم قوى سياسية، بينها الحركة الإسلامية (الجنوبية) والجبهة، تأييدها للمرشح سيغف.