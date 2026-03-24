قتيلة في جريمة إطلاق نار بالرينة

مقتل امرأة (30 عامًا) جراء جريمة إطلاق نار في بلدة الرينة، حيث أُقرت وفاتها في المكان متأثرة بإصابتها الخطيرة، وفق ما أفاد به اتحاد الإنقاذ.

من مكان الجريمة بالرينة، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

قُتلت امرأة في الثلاثين من عمرها، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جراء جريمة إطلاق نار وقع في بلدة الرينة بمنطقة الجليل، شمالي البلاد.

وقال المسعف محمد عثاملة من "اتحاد الإنقاذ" إن "الطواقم الطبية وصلت إلى المكان بعد تلقي البلاغ، حيث تبيّن أن الضحية أصيبت بجروح خطيرة جراء حادث عنف، وأُقرت وفاتها في الموقع متأثرة بإصابتها البالغة".

وأعلنت الشرطة عن فتح تحقيق في ملابسات الجريمة.

ومع الجريمة المرتكبة اليوم، ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع آذار/ مارس الجاري إلى 14 ضحية، ومنذ مطلع العام الجاري إلى 68 ضحية، من بينهم 66 ضحية من 33 مدينة وقرية، وضحية من الضفة الغربية قُتل في الناصرة.

ومن بين الضحايا خمس نساء، وثلاثة قُتلوا برصاص الشرطة، وثلاثة فتيان دون سن 18 عامًا. ولا تشمل هذه الإحصائية مدينة القدس المحتلة.