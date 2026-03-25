فرض الاعتقال الإداري بحق تامر خليفة بعد أسبوع من تسريحه

فُرض الاعتقال الإداري على الناشط تامر خليفة لمدة ستة أشهر، وذلك بعد أسبوع فقط من إطلاق سراحه، في خطوة أثارت تساؤلات وانتقادات حول تكرار اعتقاله دون توجيه لائحة اتهام.

فرض وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بحق الناشط السياسي تامر خليفة من أم الفحم، وذلك بعد أيام من قرار قضائي بإطلاق سراحه وتحويله إلى الحبس المنزلي خارج مدينته لمدة 15 يومًا، مع كفالة مالية وإبعاده عن أم الفحم، بقرار من محكمة الصلح في حيفا الأسبوع الماضي.

وجاء القرار الجديد بعد أن كانت المحكمة قد أقرت تسريح خليفة، عقب قضائه نحو 15 يومًا في الاعتقال والتحقيق. ومن المقرر أن تسري مدة الاعتقال الإداري ابتداءً من 25 آذار/ مارس الجاري وحتى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وكان خليفة يقبع في الحبس المنزلي بمدينة حيفا تنفيذًا لقرار المحكمة، قبل أن يُعاد اعتقاله إداريًا. وقد أثار القرار صدمة لدى عائلته، خاصة في ظل انتظار قدوم مولوده الجديد خلال الأيام القريبة.

يُذكر أن خليفة اعتُقل في 2 آذار/ مارس الجاري من منزله في حي العيون بأم الفحم، بعد مداهمته وتخريب محتوياته، قبل أن يُعاد اعتقاله لاحقًا من الحبس المنزلي في حيفا.