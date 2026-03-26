جلسة في محكمة حيفا لبحث الاعتقال الإداري للناشط تامر خليفة ووقفة احتجاجية داعمة له

المحامي د. حسن جبارين مع عائلة المعتقل تامر خليفة بعد انتهاء جلسة المحكمة، اليوم (عرب 48)

عقدت، اليوم الخميس، جلسة في المحكمة المركزية بمدينة حيفا لبحث قرار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، القاضي بفرض الاعتقال الإداري على الناشط السياسي من مدينة أم الفحم، تامر خليفة، لمدة ستة أشهر.

وجاءت الجلسة بعد قرار محكمة الصلح في حيفا الأسبوع الماضي، الذي قضى بتحويل خليفة إلى الحبس المنزلي لمدة 15 يومًا مع إبعاده عن مدينته وكفالة مالية، عقب اعتقال دام أسبوعين خضع خلالها لتحقيقات مستمرة من جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة.

جلسة في حيفا لفرض الاعتقال الإداري على تامر خليفة وسط انتقادات لغياب الأدلة



وفي سياق متصل، نظم عدد من نشطاء أم الفحم، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم الحكومية في حيفا، رفضًا للاعتقالات الإدارية بحق الشباب من المدينة، ومن بينهم تامر خليفة.

ويترافع عن خليفة كل من مركز "ميزان لحقوق الإنسان" ومركز "عدالة" الحقوقي.

وأوضحت المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة الحقوقي لـ"عرب 48" أن: "تامر اعتُقل أمس بعد انتهاء فترة الحبس المنزلي، وقد خاض تحقيقات متواصلة خلال الأسبوعين الماضيين".

وأضافت أبو صالح أن "جلسة اليوم شهدت طلب الدفاع تأجيل المحاكمة بسبب عدم تقديم النيابة العامة مواد كافية، وقد استجاب القاضي للطلب".

وأكدت أن "خليفة صرح خلال الجلسة ببراءته من التهم السابقة والحالية، وحالته الصحية جيدة، مع طلب الدفاع عرضه على طبيب بسبب بعض الآلام التي كان يعاني منها".

من جانبه، اعتبر عضو اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد محاميد أن "فرض الاعتقالات الإدارية بحق أبناء المدينة يعد ظلمًا صارخًا نتيجة ممارسات المحكمة والحكومة الإسرائيلية، إذ لا يعقل الزج بالشباب في السجون دون تهم مثبتة".

وأشار محاميد إلى أن "ثلاثة شبان آخرين من أم الفحم عقدت لهم جلسات اليوم بعد فرض اعتقالات إدارية عليهم"، مؤكداً أن "القرارات التعسفية الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية ووزارة الأمن تظهر غياب القانون، ولهذا قمنا بهذه الوقفة الاحتجاجية رفضًا للسياسات العنصرية بحق أبنائنا".