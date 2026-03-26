كفر قاسم: 5 جرحى جراء شظايا صاروخية واستمرار عمليات البحث الميداني

أُصيب خمسة أشخاص، صباح اليوم الخميس، بجروح جراء موجة انفجار ناجمة عن سقوط شظايا صاروخية في مدينة كفر قاسم، وذلك في أعقاب إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، وفق ما أفادت به طواقم الإسعاف.

وذكر المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" أن الطواقم الطبية قدّمت الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحدث، قبل أن تعمل على نقلهم إلى مستشفى "بيلينسون" لاستكمال العلاج، حيث وُصفت حالتهم جميعًا بالطفيفة نتيجة تأثيرات موجة الانفجار.

إصابة 5 أشخاص في كفر قاسم جراء سقوط شظايا صاروخية



وبحسب المعطيات الأولية، فإن الإصابات نتجت عن قوة الانفجار أو أثناء محاولات الاحتماء، في ظل حالة من التوتر التي تشهدها المنطقة. وتواصلت أعمال التمشيط في المكان من قبل طواقم الإسعاف والجهات المختصة، للتأكد من عدم وجود مصابين إضافيين أو مخاطر أخرى في محيط الموقع.

نزلوا من السيارة.. بعدها بثوانٍ سقطت شظية صاروخية وأحدثت انفجارا مرعبا وتطايرت مركبة في الهواء

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصعيد أمني شهدته مناطق مختلفة، حيث سُجلت في الأيام الأخيرة إصابات وأضرار مادية في عدة مواقع نتيجة سقوط شظايا صاروخية، من بينها كفر قاسم، التي شهدت حوادث مماثلة مؤخرًا .

ومن المتوقع أن تصدر الجهات المختصة تحديثات إضافية لاحقًا، في حال طرأت مستجدات على الحالة الميدانية أو الصحية للمصابين.