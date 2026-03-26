وفاة فتى متأثرًا بجراحه بعد حادث دهس في أم الفحم

توفي الفتى حمزة صلاح طراميز (12 عامًا) من أم الفحم، اليوم، متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أُصيب بها جراء حادث دهس وقع ليلة عيد الفطر في أحد أحياء المدينة، بعد أسبوع من محاولات إنقاذ حياته في المستشفى.

وكان الفتى طراميز قد نُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة عقب الحادث، حيث مكث لعدة أيام وخضع لسلسلة من العمليات الجراحية في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أن الطاقم الطبي أقر وفاته بعد نحو أسبوع من الإصابة، رغم كافة الجهود الطبية التي بُذلت.

ونعت بلدية أم الفحم الضحية في بيان رسمي، أعربت فيه عن بالغ حزنها لرحيله جراء حادث دهس.