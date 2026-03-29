الضحية الثالثة خلال 24 ساعة: مقتل رجل الأعمال أحمد أبو غانم بجريمة إطلاق نار في رهط

قُتل رجل الأعمال أحمد أبو غانم، اليوم الأحد، بجريمة إطلاق نار في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأفادت دائرة الإعلام في اتحاد الإنقاذ بأن "رجلًا يبلغ نحو 30 عامًا قُتل جراء حادث عنف قرب مفترق رهط".

وأفاد المسعفان آدم الطوري ومصعب أبو فواز من اتحاد الإنقاذ: "أُبلغنا في الموقع أنه أُصيب في حادث عنف. للأسف، تم إقرار وفاته في المكان نتيجة الإصابات البالغة التي تعرّض لها".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

وقُتل سليمان أبو زايد الطوري من مدينة اللد جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، صباح اليوم الأحد، في مدينة رهط .

وقُتل الليلة الماضية في يافة الناصرة الشاب تاج نوفي من سكان مدينة حيفا، وكان يقيم في الناصرة.

72 قتيلا منذ مطلع العام بينهم 18 هذا الشهر

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع آذار/ مارس الجاري إلى 18 ضحية، ومنذ مطلع العام الجاري إلى 72 ضحية، من بينهم 70 ضحية من 33 مدينة وقرية، وضحية من الضفة الغربية قُتل في الناصرة.

ومن بين الضحايا خمس نساء، وثلاثة شبان قُتلوا برصاص الشرطة، وثلاثة فتيان دون سن 18 عامًا. ولا تشمل هذه الإحصائية مدينة القدس المحتلة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد غير مسبوق لجرائم العنف والجريمة في المجتمع العربي، وسط مطالبات متزايدة للسلطات الإسرائيلية باتخاذ خطوات جدية لوقف انتشار السلاح ومكافحة الجريمة المنظمة التي تحصد مزيدًا من الأرواح.

يُذكر أن عام 2025 سجّل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 252 قتيلًا عربيًا، وسط اتهامات متواصلة للشرطة الإسرائيلية بالفشل في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.