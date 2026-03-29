حرب وتشديدات أمنية تغيّب مسيرات أحد الشعانين… والكنائس تغلق أبوابها مؤقتًا

أحيا المسيحيون في البلاد، اليوم الأحد، عيد أحد الشعانين وفق التقويم الغربي، في أجواء روحانية امتزجت بالقلق، في ظل استمرار الحرب وحالة الطوارئ والتشديدات الأمنية الواسعة التي تطال مختلف مناحي الحياة، بما فيها الشعائر الدينية والاحتفالات الكنسية.

وجاءت احتفالات أحد الشعانين هذا العام في ظروف استثنائية غير مسبوقة، إذ غابت المظاهر الاحتفالية التقليدية من مسيرات وزيّاحات وصلوات جامعة، وحلّت مكانها إجراءات احترازية فرضتها التطورات الميدانية، في محاولة للموازنة بين الحفاظ على الطقوس الدينية وصون حياة المؤمنين وسلامتهم.

(عرب 48)

وأعلنت عدة كنائس في مختلف البلدات عن إغلاق أبوابها مؤقتًا أو تقليص المشاركة في الصلوات، التزامًا بتعليمات الجهات المختصة، مع الاكتفاء ببثّ القداديس والصلوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس حجم التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة.

وقال كاهن كاتدرائية مار الياس للروم الكاثوليك في حيفا، الأب طلال تعلب، لـ"عرب 48" إن "أحد الشعانين، أو دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم كملك، يحمل دلالات روحية عميقة، إذ استقبله الناس والأطفال بسعف النخيل وأغصان الزيتون، في مشهد يجسّد الفرح والرجاء".

وأشار تعلب إلى أن "أحد الشعانين هذا العام يأتي في ظل ظروف صعبة وتشديدات فرضتها الحرب، ما ينعكس على مظاهر الاحتفال المعتادة، مثل المسيرات والقداديس، وقرار إغلاق أبواب الكنيسة الذي لم يكن سهلًا".

وبيّن تعلب أن "هذا القرار جاء بعد مشاورات مع الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات المحلية والبلدية، وبعد تقييم دقيق للظروف الأمنية، واتُّخذ القرار في وقت متأخر على أمل أن يطرأ تحسّن على الأوضاع، لكن الواقع حال دون ذلك".

وأضاف أن "الأولوية القصوى هي حماية الناس، خصوصًا أن المنطقة المحيطة بالكنيسة في حيفا، خاصة في المدينة القديمة، غير مجهزة بما يكفي من الملاجئ الآمنة، وغير معدّة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المشاركين، التي قد تصل إلى المئات أو الآلاف، خصوصًا في مناسبة يشارك فيها الأطفال والعائلات بأعداد كبيرة".

وختم الأب طلال تعلب بالتعبير عن أمله في أن تنتهي الحرب قريبًا، وأن يعود الجميع للاحتفال بأمان، وأن ينعم كل طفل بالأمان في بيته، متمنيًا أن يعمّ السلام في القريب العاجل.