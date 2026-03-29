مقتل رجل من اللد في رهط

قٌتل رجل من مدينة اللد جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، صباح اليوم الأحد، في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأفادت دائرة الإعلام في اتحاد الإنقاذ بأن "طواقم الإسعاف التابعة لاتحاد الإنقاذ قدمت الإسعافات الأولية لرجل (حوالي 55 عامًا) أُصيب بجروح خطيرة في الحي 38 في رهط".

وأفاد مسعفو اتحاد الإنقاذ محمد العبرة، كريم أبو شهاب وعمري الطوري، بأنه "تم إبلاغنا أنه أُصيب جراء حادث عنف. قدمنا له الإسعافات الأولية في المكان، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج، حيث وُصفت حالته في هذه المرحلة بالخطيرة".

وأعلنت الطواقم الطبية في وقت لاحق عن وفاة المصاب متأثرا بإصابته بجروح خطيرة.

وأعلنت الشرطة عن فتح ملف للتحقيق في ملابسات الجريمة، وإجراء مسوحات وجمع أدلة في الموقع، إلى جانب تنفيذ عمليات للبحث عن المشتبه بهم المتورطين. ويشتبه بأن خلفية الحادث جنائية.

