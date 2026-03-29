شقيب السلام: إخماد حريق في عدد من المحال التجارية

اندلع فجر اليوم حريق كبير في عدد من المحال التجارية ببلدة شقيب السلام، حيث عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ من محطة بئر السبع على إخماده والسيطرة عليه، ومنعت امتداده إلى مناطق مجاورة.

من مكان الحريق بشقيب السلام، فجر اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ، فجر اليوم الأحد، حريقا في عدد من المحال التجارية يقرية شقيب السلام في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ، بأن "طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت فجر اليوم على إخماد حريق كبير اندلع في عدد من المحال التجارية في بلدة شقيب السلام".

ووفق البيان، "هرعت طواقم من محطة بئر السبع إلى المكان، حيث باشرت عمليات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى محال ومبانٍ مجاورة، وذلك بعد التأكد من عدم وجود عالقين داخل المكان".

وأكدت سلطة الإطفاء والإنقاذ أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحريق، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقًا للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.