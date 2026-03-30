إحياء الذكرى الخمسين ليوم الأرض في كفر كنا

أحيت كفر كنا الذكرى الـ50 ليوم الأرض الخالد، بفعاليات شملت وضع أكاليل الزهور وزيارة أضرحة الشهداء عند النصب التذكاري في البلدة. وأكد المشاركون، بينهم وفد من متابعة، على أهمية إحياء الذكرى رغم الظروف الراهنة، وفاءً لتضحيات الشهداء والتمسك بالثوابت الوطنية.

أحيت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي في كفر كنا، بعد ظهر اليوم الإثنين، الذكرى الخمسين ليوم الأرض الخالد، وذلك عند النصب التذكاري شماليّ البلدة.

وشملت الفعاليات وضع أكاليل الزهور وزيارة أضرحة الشهداء في البلدة، بمشاركة وفد من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

وأكد المتحدثون خلال كلماتهم على أهمية إحياء هذه الذكرى رغم الظروف الاستثنائية وحالة الطوارئ، مشددين على الوفاء للشهداء وتضحياتهم، والتمسك بالقيم التي ناضلوا من أجلها.

وفي السياق، يُحيي الفلسطينيون في الداخل، يوم 30 آذار/ مارس من كل عام، ذكرى يوم الأرض الخالد، التي تعود إلى عام 1976، حين اندلعت احتجاجات واسعة رفضًا لمصادرة الأراضي، وأسفرت عن استشهاد ستة من أبناء الجماهير العربية.

وتحمل هذه الذكرى مكانة وطنية خاصة، إذ تُجسّد التمسك بالأرض والهوية، وتُحيى سنويًا من خلال فعاليات شعبية ورسمية، تشمل زيارات لأضرحة الشهداء ووضع أكاليل الزهور وتنظيم مسيرات وخطابات تؤكد على استمرار النضال والوفاء لتضحيات الشهداء.