إحياء الذكرى الـ50 ليوم الأرض ببرامج محلية في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة

تحيي الجماهير العربية في البلاد، اليوم، الذكرى الـ50 ليوم الأرض، عبر سلسلة من الفعاليات المحلية، تتخللها مراسم وضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء في سخنين وعرابة ودير حنا وكفر كنا والطيبة.

وضع أكاليل الزهور على أضرحة شهداء يوم الأرض في سخنين، اليوم

تحيي الجماهير العربية في البلاد، اليوم الإثنين، الذكرى الـ50 ليوم الأرض، اليوم الإثنين، وذلك من خلال سلسلة فعاليات يتخللها وضع أكاليل الزهور على أضرحة شهداء يوم الأرض، في بلدات سخنين وعرابة ودير حنا وكفر كنا والطيبة. وتنظم ندوات رقمية في أم الفحم ورهط وغيرها.

سخنين: في ظل الأوضاع الأمنية الحساسة والظروف غير الاعتيادية التي تمر بها البلاد، عقدت بلدية سخنين جلسة تشاورية موسعة لبحث سبل إحياء الذكرى الخمسين ليوم الأرض الخالد، الذي يصادف اليوم 30 آذار/ مارس.

رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، خلال زيارة أضرحة شهداء يوم الأرض الخالد في سخنين، صباح اليوم

شارك في الجلسة كلٌّ من: إدارة البلدية برئيسها مازن غنايم، ممثلون عن اللجنة الشعبية، ممثلون عن عائلات الشهداء، ممثلون عن بلدتي عرّابة ودير حنا، إلى جانب منصور دهامشة ممثلا عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ورئيس لجنة أولياء أمور الطلاب.

وبعد التداول والاستماع إلى مختلف الآراء، وبسبب القيود المفروضة والأوضاع الأمنية بسبب الحرب على إيران، تقرر إلغاء المظاهرة القطرية التي كانت مقررة بهذه المناسبة.

كما تم الاتفاق على أن تُحيي كل بلدة هذه الذكرى بشكل محلي وفردي، وفق ما تراه مناسبًا.

وثائقي قصير عن يوم الأرض، إنتاج موقع عرب ٤٨ (2023)

ويتضمن برنامج إحياء يوم الأرض في سخنين:

• زيارة أضرحة الشهداء ووضع أكاليل الزهور.

• التوجه إلى النصب التذكاري بشكل مقتضب ومحدود المشاركة (بعدد رمزي من المشاركين).

• إصدار كتيّب خاص حول ذكرى يوم الأرض، وتخصيص حصتين دراسيتين عن بُعد لطلاب المدارس، بالتنسيق مع المدارس ولجنة أولياء الأمور.

• فحص إمكانية تفعيل سيارة تجوب شوارع المدينة طوال اليوم لبث شعارات تُحيي الذكرى الـ50.

• فحص إمكانية توزيع ملصقات (باللون الأسود مع الكوفية) على مداخل المدينة للسيارات الداخلة والخارجة.

وأكدت بلدية سخنين بأنها تحيي "ذكرى شهداء يوم الأرض الأبرار، الذين رووا بدمائهم تراب هذه الأرض دفاعًا عن الكرامة والوجود. وستبقى هذه الذكرى محطة نضالية راسخة في وجداننا، نُحييها بمسؤولية ووحدة، رغم كل التحديات".

وفي عرابة البطوف، يتضمن برنامج يوم الأرض:

10:00 - وضع الأكاليل وقراءة الفاتحة على ضريح شهيد يوم الأرض خير ياسين - (التجمع عند الضريح).

10:30 - توجه مع الطلاب لوضع أكاليل عرابة على الضريح في سخنين (مجموعة صغيرة).

11:30 - 13:00 ندوة تاريخية وشهادات حية من شخصيات عرابية عبر الزوم (البث من البلدية).

19:00 - على دوار الفانوس - توزيع بوستر يوم الأرض + منشور (بيان) يوم الأرض.

20:00 - التوجه بشكل جماعي لزيارة أهل الشهيد خير ياسين وتقديم درع يوم الأرض.

المتابعة والقطرية: خمسون عاما وما زال يوم الأرض حيّا في وجداننا

أعلنت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية يوم السبت الماضي، عن إلغاء تنظيم مسيرة ذكرى يوم الأرض الخالد السنوية الـ50 التي تصادف في 30 آذار/ مارس الجاري، وذلك بسبب الحرب على إيران وتفاديا للأخطار في ظل الأوضاع الأمنية الراهية وسقوط شظايا وقذائف صاروخية في البلاد.

زيارة ضريح شهيد يوم الأرض الخالد في عرابة، خير ياسين

وقالت المتابعة والقطرية في بيان خاص إنه "في الذكرى الخمسين ليوم الأرض، الإثنين 30 آذار 2026، نقف إجلالا وإكبارا لشهداء الأرض ويوم الأرض، الذين ارتقوا دفاعا عن الأرض والوجود والكرامة، ونؤكّد أن دماءهم الزكية لم ولن تذهب سدى، وقد أظهرت تضحياتهم للقاصي والداني أن قضية الأرض بالنسبة لنا هي قضية القضايا: قضية أن نكون أو لا نكون. وبعد مضي خمسين عاما، نجدد العهد أننا سنواصل إحياء ذكراهم بالمضي في الدفاع عن الأرض التي استشهدوا دفاعا عنها".

وأضاف البيان: "لقد شكّل يوم الأرض محطّة مفصلية في تاريخ جماهيرنا العربية الفلسطينية في الداخل، وأصبح يوما وطنيا عاما للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافّة، وكان وما زال شعلة مضيئة في درب النضال الوطني، وعنوانا واسما رديفا للتشبث بالأرض وللمحافظة على الهوية والتمسّك بالحقوق".

كما أكدت المتابعة والقطرية "خمسون عاما مضت وما زال يوم الأرض حيّا في وجداننا. ليس كذكرى فحسب، بل أيضا كتحدٍّ نعيشه، إذ لم تتوقف مشاريع وسياسات المصادرة والتمييز. حيث نواجه في النقب تصعيدا خطيرا في هدم المنازل وسلب الأرض وحتى محو قرى بأكملها. وفي منطقة المثلث الجنوبي تسعى السلطة لمصادرة آلاف الدونمات بحجة شق شارع وسكة حديد. وفي الجليل الغربي هناك مخطط ضخم للمصادرة بذريعة شق الجزء الشمالي من شارع عابر إسرائيل. في هذه المناطق وغيرها تتواصل المصادرة، ونحن ندافع عن أرضنا، وسنظل ندافع عنها بلا هوادة، على درب يوم الأرض، الذي هو بوصلتنا في الدفاع عن حقّنا في أرضنا".

وأشار البيان إلى أنه "تحل الذكرى الخمسون ومجتمعنا يواجه آفة الجريمة والعنف، التي تفاقمت إلى مستويات في غاية الخطورة، في ظل تواطؤ السلطة، وامتناعها المقصود عن محاربة الجريمة والمجرمين ومنظمات الإجرام. إننا نخوض نضالا بلا هوادة لتحقيق أبسط الحقوق وهو الحق في الحياة والأمان، بلا عنف وبلا جريمة وبلا خاوة. هذا النضال لن يتوقّف حتى تحقيق الهدف المنشود هو: مجتمع آمن!".

كما تطرق إلى الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران "تأتي الذكرى الخمسون ليوم الأرض الخالد في ظروف حرب استعمارية وعدوانية دامية أشعلتها إسرائيل بالشراكة مع الولايات المتحدة بهدف الهيمنة على دول وشعوب المنطقة وعلى مصائرها وأراداتها. ونحن نطالب بوقف الحرب فورا، وإلى حل الملف النووي باعتماد مبدأ شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية، بما في ذلك نزع السلاح النووي في إسرائيل".

ولفت البيان إلى أنه "يأتي يوم الأرض والمسجد الأقصى مغلق بشكل تعسفي منذ بداية رمضان بحجة الحرب، حيث لأول منذ قرون يحصل لأول مرة ألا تقام فيه صلاة العيد. يُغلق المسجد الأقصى تعسفيا من قبل الاحتلال الاسرائيلي فيما تعج الأماكن القريبة منه بالزائرين. إننا نطالب بفتح المسجد الأقصى للمصلين فورا، ونؤكّد أن لا سلطة ولا سيادة للاحتلال على القدس والأقصى، ونعتبر قرار الإغلاق اعتداءً سافرّا على المسلمين كافةً، ونطالب الدول العربية والإسلامية أن تأخذ دورها في حماية الحرم القدسي الشريف.

يأتي يوم الأرض في ظرف أشرس المعارك على الأرض، في ظل مرحلة بالغة الخطورة يمر بها شعبنا الفلسطيني، فما زالت إسرائيل، تسعى لسلب الأرض بالكامل وتهجير أهلها بالكامل، وهي تنفّذ حرب الإبادة الجماعية والتدمير الشامل في قطاع غزة، وتشن هجمة استيطانية - عسكرية إجرامية في الضفة الغربية والقدس الشريف. وقد أعادت القيادة الإسرائيلية مشروع تهجير الشعب الفلسطيني كلّه إلى صدارة استراتيجيتها الاستعمارية، وهي تسعى إلى تنفيذه بوسائل شتى وفي مقدمتها استعمال العنف والمزيد من العنف الإجرامي. إن النضال ضد السياسات الإسرائيلية الجديدة والقديمة، هو ضرورة حياتية، وليس خيارا سياسيا. وعليه ندعو القيادات الفلسطينية إلى انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية فورا، وقبل فوات الأوان، للسعي معا لإنقاذ الحالة الفلسطينية والعمل معا لتحقيق الحقوق المشروعة لشعب فلسطين في الحرية والاستقلال والعودة.

إننا نخوض معركة من أجل البقاء، وفيها نؤكّد: لن نرحل عن أرضنا ووطننا، مهما كانت الأثمان!".

وتوجهت المتابعة والقطرية إلى الجماهير العربية في البلاد بالقول إنه "في ظل الظرف الاستثنائي واستمرار حالة الطوارئ، وفي ظل الحرب والقصف والتقييدات على التجمهر وحرصا على سلامة جماهيرنا، فلن يكون من الممكن تنظيم مسيرة يوم الأرض هذا العام. لقد اتخذنا هذا القرار بروح المسؤولية وهو لا ينتقص من أهمية الذكرى ولا من التزامنا بإحيائها.

وندعو إلى زيارة أهالي الشهداء والأضرحة والنصب التذكارية في سخنين وعرابة وكفر كنا والطيبة، كما كان متبعا. كما أصدرت لجنة المتابعة للجماهير العربية كراسا خاصًّا بمناسبة مرور 50 عاما على يوم الأرض، يشمل عرضا لما سبق يوم الأرض، وأحداث ذلك اليوم التاريخي، وتأثيره السياسي والوجداني علينا، كما يتضمن أهم التحديات التي نواجهها المتعلّقة بقضية الأرض. وندعو إلى اعتماد الكراس كمادة تثقيفية في المدارس والأطر التربوية والحركات والمؤسسات الوطنية بهدف نشر الوعي وشحذ الهمم في معركة الدفاع عن الأرض.

إنّ يوم الأرض سيبقى رمزًا للنضال والصمود، وتمسكنا بأرضنا وحقوقنا وهويتنا الوطنية لن يتزعزع، مهما اشتدت التحديات. وندعو إلى وحدة وطنية كفاحية بروح يوم الأرض وما يمثّله هذا اليوم المجيد. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار! الأرض لنا، وهنا على أرضنا باقون! أوقفوا الحروب الإجرامية!".