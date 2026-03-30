الطيبة: إحياء الذكرى الـ50 ليوم الأرض تحت شعار "على نهج يوم الأرض سائرون"

أحيا العشرات من أهالي الطيبة، اليوم، الذكرى الـ50 ليوم الأرض، بمشاركة قيادات عربية ولجنة المتابعة واللجان الشعبية، وذلك عند نصب الشهيد في مركز المدينة. وشهدت الفعالية وضع أكاليل الزهور على نصب الشهيد رأفت حسين علي الزهيري.

أحيا العشرات من أهالي الطيبة والمنطقة، إلى جانب اللجنة الشعبية والبلدية وعدد من القيادات العربية، اليوم الإثنين، الذكرى الـ50 ليوم الأرض الخالد، وذلك عند نصب الشهيد في مركز المدينة، تحت شعار "على نهج يوم الأرض سائرون".

وشارك في الفعالية عدد من القيادات العربية وأعضاء لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، إلى جانب ممثلين عن بلدية الطيبة واللجان الشعبية في منطقة المثلث الجنوبي.

قال د. جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة، لـ"عرب 48"، إن "يوم الأرض ليس مجرد ذكرى، بل قضية كانت وما زالت ملتهبة، وقد وصلت إلى درجة خطيرة جدًا، إذ إن المشروع الإسرائيلي بات يستهدف السيطرة على كامل أرض فلسطين".

وقام المشاركون بوضع أكاليل الزهور على نصب شهيد يوم الأرض، رأفت حسين علي الزهيري، ابن مخيم نور شمس، الذي استُشهد في الطيبة خلال أحداث يوم الأرض برصاص القوات الإسرائيلية.

وتخلل إحياء الذكرى إلقاء كلمات من قبل قيادات عربية وممثلين عن لجنة المتابعة واللجان الشعبية، إلى جانب كلمة لممثل عن معتقلي يوم الأرض.

وقال رئيس بلدية الطيبة، يحيى حاج يحيى، خلال كلمته، إن "يوم الأرض يجسد ارتباطنا بأرضنا وهويتنا وكرامتنا".

قال رئيس بلدية الطيبة، يحيى حاج يحيى، خلال كلمته في إحياء الذكرى الـ50 ليوم الأرض، إن "يوم الأرض يجسد ارتباطنا بأرضنا وهويتنا وكرامتنا".

وأضاف: "هذا اليوم ليس مجرد ذكرى، بل يؤكد أن الأرض هي الحياة والتراث الذي نحمله، ولا يمكن العيش بدونه. كما يذكرنا بثبات أهلنا وصمودهم، ويجدّد فينا العهد على الحفاظ على أرضنا وجذورنا".

وقال د. جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة، لـ"عرب 48"، إن "يوم الأرض ليس مجرد ذكرى، بل قضية كانت وما زالت ملتهبة، وقد وصلت إلى درجة خطيرة جدًا، إذ إن المشروع الإسرائيلي بات يستهدف السيطرة على كامل أرض فلسطين".

وأضاف: "نرى ذلك فيما حدث في غزة، وما يجري في الضفة الغربية، وما يحدث هنا في الداخل من مصادرة للأراضي في النقب، وكذلك في الطيبة والجليل، من خلال مشاريع يمكن تمريرها في أراضي الدولة، لكنهم يتعمدون تمريرها عبر البلدات العربية لمصادرة الأراضي".

قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، إن "القضية قبل يوم الأرض الخالد كانت قضية الأرض، ولم تتوقف قبل يوم الأرض ولا بعده"، مشيرًا إلى أن "كل إنجاز تحقق كان ثمرة النضال المستمر".

وقال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، إن "القضية قبل يوم الأرض الخالد كانت قضية الأرض، ولم تتوقف قبل يوم الأرض ولا بعده"، مشيرًا إلى أن "كل إنجاز تحقق كان ثمرة النضال المستمر".

وأضاف: "معركة الروحة انتصرت بالنضال، وفي يوم الأرض انتصرنا من خلال النضال، وكذلك في مخطط برافر انتصرنا بفضل النضال، لذلك فإن نضالنا المستمر مهم، وهناك حاجة إلى استمراره في النقب ومختلف قرانا لإفشال المخططات التي تُحاك ضدنا".

وتابع أبو شحادة أن "المشاريع الكبرى التي تنفذها إسرائيل تمر عبر المناطق العربية، التي تُعد أراضي عربية"، مؤكدًا أن "ذلك ليس عبثيًا، بل يهدف إلى مصادرة الأرض".

وختم بالقول: "من المهم مواصلة النضال، فجميع معاركنا تتمحور حول الأرض، وقد أثبت عدد كبير من المناضلين أننا من خلال النضال الشعبي نحقق الانتصار".

وقالت أميمة أبو راس، التي تسكن بالقرب من مكان استشهاد رأفت الزهيري وشهدت أحداث يوم الأرض، لـ"عرب 48"، إنها كانت حينها طفلة تبلغ من العمر نحو 10 أعوام.

قالت أميمة أبو راس، التي تسكن بالقرب من مكان استشهاد رأفت الزهيري وشهدت أحداث يوم الأرض عام 1976، لـ"عرب 48"، إنها كانت حينها طفلة تبلغ من العمر نحو 10 أعوام.

وأضافت: "أتذكر عندما كان الإضراب في البلدة، حيث تواجدت القيادات على مداخل المدينة، وحثّت العمال على عدم التوجه إلى العمل، الأمر الذي قوبل بتجاوب كبير".

وتابعت أن العديد من الشبان اعتُقلوا خلال الأحداث، ومن بينهم شقيقها الذي كان يحث العمال على عدم التوجه إلى العمل. وقالت: "كانت البلدة القديمة في الطيبة أشبه بساحة معركة، في ظل المواجهات، وإدخال المدرعات، واستخدام الرصاص الحي تجاه الأهالي".

وقال عادل عامر، أمين عام الحزب الشيوعي، خلال كلمته: "كل التقدير لإدارات بلدية الطيبة المتعاقبة التي تحافظ على إحياء هذه الذكرى منذ 50 عامًا".

وأضاف "هذا ما يجعلنا نرسم بأيدينا ودمائنا الذاكرة الشعبية لشعبنا في وطنه، رغم كل سياسات سلب ما تبقى لنا من وطن. ولا بد من الإشارة إلى عبد الجبار حاج يحيى، الذي اعتُقل خلال أحداث يوم الأرض، ويحرص سنويًا على زيارة النصب ووضع الأكاليل عليه، وينقل ذلك إلى الأجيال".

وقال رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة، شاكر بلعوم، لـ"عرب 48" إنه "مهما اشتدت العواصف، سنبقى متشبثين بالأرض، والشهداء الذين استشهدوا يجسدون ذلك بتضحياتهم في سبيلها. ومن هنا نوجه التحية لكل من واجه وصمد ورفض الانكسار، وسنبقى على أرضنا".

قال رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة، شاكر بلعوم، لـ"عرب 48" إنه "مهما اشتدت العواصف، سنبقى متشبثين بالأرض، والشهداء الذين استشهدوا يجسدون ذلك بتضحياتهم في سبيلها. ومن هنا نوجه التحية لكل من واجه وصمد ورفض الانكسار، وسنبقى على أرضنا".

وأضاف أن "السياسات الإسرائيلية مستمرة في محاولة السيطرة ومصادرة الأراضي، وهذا ما يحدث في الضفة وغزة والداخل وكل مكان. لذلك نحن نرفض كل هذه السياسات، وسنبقى متشبثين بأرضنا وتواجدنا هنا، مهما ضيّقوا علينا، لكننا لن ننكسر أو نستسلم أو نتراجع".