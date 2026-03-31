تمديد اعتقال عضو بلدية رهط سليمان العتايقة ونجله وابن شقيقه حتى الجمعة

مددت المحكمة اعتقال عضو بلدية رهط سليمان العتايقة ونجله وابن شقيقه حتى الجمعة، على خلفية نزاعات أراضٍ متواصلة. كما سبق أن فرضت السلطات غرامة مالية وأوامر هدم.

مددت المحكمة، أمس الإثنين، اعتقال عضو بلدية رهط ووكيل رئيس البلدية، سليمان العتايقة، إلى جانب نجله محمد وابن شقيقه عامر إبراهيم العتايقة، وذلك حتى يوم الجمعة المقبل، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بملف الأراضي والنزاعات القائمة حولها، وفق ما أفاد به ناشطون محليون لـ"عرب 48".

وبحسب المعطيات، جاء قرار التمديد بعد فرض غرامة مالية تُقدّر بمليون شيكل على المعتقلين، إضافة إلى إصدار أوامر هدم بحق منازلهم. ويُشار إلى أن منزل العتايقة كان قد هُدم في سنوات سابقة، كما فُرضت عليه حينها غرامة مالية كبيرة تجاوزت المليون شيكل.

وفي سياق متصل، أصدر د. عامر الهزيل، رئيس حركة الإصلاح والتغيير الديمقراطية في رهط، بيان شجب واستنكار، اعتبر فيه أن "تمديد الاعتقال إجراء ظالم وتعسفي، ويمثل تعديا غير مبرر".

وأضاف الهزيل أن "الدولة أفشلت محاولات متكررة للتوصل إلى حلول تضمن لعائلة العتايقة العيش بكرامة"، مشيرا إلى أن "العائلة كانت قد رُحّلت عام 2006 بموجب اتفاق نصّ على إعادتهم إلى مكان سكنهم بعد تطويره، إلا أن القسائم السكنية الخاصة بهم تم تسويقها لجهات أخرى، ما أدى إلى تعقيد القضية وإثارة نزاعات داخل المجتمع المحلي".

ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه الخلافات حول قضايا الأراضي في المنطقة، وسط مطالبات بإيجاد حلول عادلة ومستدامة تنهي معاناة العائلات المتضررة.