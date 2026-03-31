جمعية الثقافة العربية تحيي الذكرى الـ50 ليوم الأرض: "نعود إلى الجذور لنفهم الحاضر ونستشرف المستقبل"

أحيت جمعية الثقافة العربية الذكرى الـ50 ليوم الأرض بندوة حوارية عن بُعد، تحت شعار "نعود إلى الجذور لنفهم الحاضر ونستشرف المستقبل"، بمشاركة نخبة من الباحثين والمهتمين.

أحيت جمعية الثقافة العربية، مساء أمس الإثنين، الذكرى الـ50 ليوم الأرض، من خلال ندوة حوارية عُقدت عن بُعد، في ظل الظروف الراهنة وحالة الطوارئ التي تعيشها البلاد، على خلفية الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران ولبنان.

وشارك العشرات في الندوة، التي أدارتها المركّزة الإعلامية في الجمعية، الصحافية بيان حجيرات.

بيان حجيرات

وافتتح الندوة مدير جمعية الثقافة العربية، يوسف طه، مرحّبًا بالحضور، ومعبّرًا عن أمله في أن تنتهي الحرب قريبًا، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها. وقال: "من الغريب أن نحيي يوم الأرض عبر حوارية لا تُعقد على الأرض، لكن في ذلك جانب إيجابي يتمثل في انضمام مشاركين من مختلف المناطق داخل البلاد وخارجها، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا هذه الصيغة الافتراضية".

من جانبه، استعرض طالب الدكتوراه محمد قعدان ملامح النضال الجماهيري تحت الحكم العسكري، ودور العمل الثقافي والتنظيمي في التمهيد ليوم الأرض. وأشار إلى أنه "بعد النكبة بقي عدد محدود من المحامين المدافعين عن الأراضي والحقوق الفلسطينية، من بينهم حنّا نقارة"، مؤكدًا أن "البدايات التنظيمية، رغم محدوديتها، لم تعكس حالة خنوع، بل كانت نواة لنشاط وطني متصاعد".

وتطرّق قعدان إلى "أساليب القمع التي انتهجتها السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك التعامل اللاإنساني مع المواطنين، وفرض الاحتفال بضم القرى، إضافة إلى استخدام سياسات العقاب الجماعي".

يوسف طه

كما تناول "محاولات تهجير القرى العربية"، مشيرًا إلى أن "منطقة المثلث كانت من أبرز المناطق المستهدفة، إلا أن هذه المخططات أُحبطت بفعل النضال الشعبي". ولفت إلى أن "التنظيم المحلي بدأ عبر مجموعات صغيرة في القرى، وفقًا لخصوصية كل منطقة، سواء في المثلث أو الجليل أو النقب، ما أسّس لاحقًا لاندلاع يوم الأرض".

وأشار قعدان إلى "الدور البارز للنساء في مقاومة الحكم العسكري، من خلال الزجل والشعر"، مذكرًا بإسهامات الزجّالة والشاعرة بدرية يونس من وادي عارة، إلى جانب الدور الحيوي للأدباء والمثقفين في بناء وعي جمعي عبر وسائل ثقافية متعددة.

وأضاف أن "النضال الثقافي، رغم التحديات، أسهم في التمهيد ليوم الأرض، عبر تنوّع أدوات الاحتجاج، من شعر ورسائل ومجلات ثقافية، ما ساعد في ترسيخ الوعي الوطني".

محمد قعدان

كما تطرّق إلى سياسات تهويد الجليل والمثلث بعد النكبة، مؤكدًا أن "هذه المخططات قوبلت برفض شعبي واسع، وأن تصاعد النضالات وتراكمها، إلى جانب تنظيم المجتمع، أدّى إلى بلورة يوم الأرض". وشدّد على أن "هذه التجربة تحمل دلالات مهمة للواقع الراهن".

بدوره، تناول الباحث في التاريخ الاجتماعي علي حبيب الله العلاقة بين البعدين البيئي والسياسي في قضية الأرض الفلسطينية، مؤكدًا "ضرورة إعادة بناء سردية الأرض بوصفها عنصرًا فاعلًا، وليس مجرد مورد كما يصوّره المشروع الصهيوني".

وأوضح أن "العلاقة مع الأرض تراجعت في بعض المناطق، حيث بات الفلسطيني يتعامل مع أماكن معينة كزائر، نتيجة سياسات الاقتلاع"، مستشهدًا بمناطق شمال فلسطين والأغوار، التي تراجعت مكانتها في الوعي الجمعي.

علي حبيب الله

كما أشار إلى "قضية البحيرات، مثل بحيرة الحولة، التي تم تجفيفها ضمن سياسات استعمارية، رغم كونها مصدر خير للسكان الفلسطينيين"، مؤكدًا "أهمية تفكيك الخطاب البيئي الاستعماري وإعادة بناء علاقة أصيلة مع الأرض".

وأضاف أن "أولى المواجهات بين الفلسطينيين واليهود تعود إلى عام 1864، في سياق محاولات إقامة مستوطنات تعاونية على أراضٍ فلسطينية، خلافًا للسرديات الشائعة". كما لفت إلى "محاولات نفي ارتباط أهالي النقب بأرضهم بحجة نمط حياتهم"، وهو ما اعتبره "ادعاءً باطلًا يستدعي بناء سرديات مضادة".

وفي ختام الندوة، فُتح باب النقاش أمام المشاركين لطرح أسئلتهم ومداخلاتهم.