رهط: أوامر إغلاق إدارية واعتقالات على خلفية نزاعات جنائية وعائلية

أصدرت الشرطة أوامر إغلاق إداري لمدة 20 يومًا بحق أربعة مصالح تجارية في رهط، خشية تعرضها لإطلاق نار ضمن نزاع جنائي وعائلي، بما يهدد سلامة العاملين والزبائن. وداهمت قوات الشرطة أحياء في المدينة واعتقلت 13 مشتبهًا.

أصدرت الشرطة أوامر إغلاق إداري لمدة 20 يومًا بحق أربعة مصالح تجارية في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، شملت مطعمًا وكراجًا ومحلات لبيع الأثاث، وذلك في خطوة وُصفت بأنها "استباقية ووقائية".

وادعت الشرطة، اليوم الأربعاء، أن "القرار جاء في أعقاب توفر معلومات تشير إلى وجود مخاوف جدية من تعرض هذه المصالح لإطلاق نار واستهداف مباشر، على خلفية نزاع جنائي وعائلي مستمر، الأمر الذي قد يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة العاملين والزبائن المتواجدين في المكان".

الشرطة تعتقل شبانا وتكبل إيديهم وتطرحهم على الأرض برهط (مصدر الصورة: الشرطة)

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة أنه "ضمن جهودها لاحتواء تداعيات النزاعات العائلية، نفذت قوات الشرطة مداهمات في عدد من أحياء مدينة رهط، أسفرت عن اعتقال 13 مشتبهًا يُشتبه بتورطهم في حوادث إطلاق نار".

كما أعلنت الشرطة عن "ضبط أسلحة ووسائل قتالية مختلفة خلال هذه الحملة"، وادعت أن "استمرار نشاطاتنا المكثفة تهدف فرض الأمن والنظام، ومنع تصاعد أعمال العنف التي تهدد سلامة السكان".