الناصرة: استئناف التعليم الوجاهي في أطر التعليم الخاص بعد استكمال إجراءات السلامة

أعلنت اللجنة المعيّنة لبلدية الناصرة استئناف التعليم الوجاهي في عدد من أطر التعليم الخاص، بعد استكمال إجراءات السلامة والتأكد من جهوزية الملاجئ بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أعلنت اللجنة المعيّنة لإدارة شؤون بلدية الناصرة، بموجب قرار الجبهة الداخلية ووزارة المعارف، عن استئناف التعليم الوجاهي في أطر التعليم الخاص ابتداءً من يوم أمس الأربعاء، وذلك "بعد التأكد من استيفاء جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن وأمان وسلامة الطلاب والطواقم التربوية والتعليمية".

وأوضحت اللجنة أن "هذه الخطوة جاءت عقب فحص جهوزية الملاجئ في المؤسسات التعليمية التي تم تفعيلها، بالتعاون مع عناصر الجبهة الداخلية، بما يضمن الاستجابة الفورية في حالات الطوارئ".

وفي هذا السياق، أشارت إلى "الدور المستمر لوزارة المعارف في الأيام الاعتيادية، من خلال تدريب الطواقم التعليمية والطلاب على كيفية التصرف في حالات الطوارئ، بما يعزز الجاهزية والاستعداد المسبق".

وأفادت بلدية الناصرة بأنها "عملت على توفير الخدمات اللوجستية الضرورية لعودة التعليم الوجاهي، بما في ذلك تنظيم خدمات السفريات للطلاب".

وشمل قرار العودة إلى التعليم الوجاهي، وفقا لبلدية الناصرة، الأطر التالية من التعليم الخاص:

بساتين التواصل العلاجية (صفوف التوحد).

صف بستان علاجي لمشاكل السمع.

مدرسة كرم الصاحب للصم والمكفوفين.

مدرسة سوا.

مدرسة إنجاز.

مدرسة العائلة المقدسة.

صفوف الاتصال (التوحد) في مدرستي جبران خليل جبران وعمر بن الخطاب.

صف المشاكل النفسية في مدرسة الشرق.

ودعت البلدية الأهالي إلى "التوجه لدائرة التربية والتعليم للحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسارات ذات الصلة".

وفي ختام بيانها، شددت اللجنة على "أهمية تعاون الأهالي مع إدارات هذه الأطر التعليمية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية"، مؤكدة في الوقت ذاته "التزام الطواقم التربوية بتعليمات الجبهة الداخلية والعمل وفقها".