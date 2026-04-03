الجولان المحتل: تأكيد على الهوية السورية وإدانة قانون إعدام الأسرى

أصدر نشطاء في الجولان بيانًا عقب اجتماع في مجدل شمس، وأكدوا تمسكهم بالهوية العربية السورية ورفض قانون إعدام الأسرى الذي أقرّه الكنيست، مؤكدون أنه أداة قمع وتمييز عنصري، وداعين المجتمع الدولي للضغط لإلغائه، مع تجديد الدعم للقضية الفلسطينية.

جانب من المشاركين في الاجتماع الذي عُقد بمجدل شمس ("عرب 48")

أصدر نشطاء من أبناء الجولان السوري المحتل بيانًا، عقب اجتماع عام عُقد، مساء أمس الخميس، في بلدة مجدل شمس، تناول "قضايا محلية، وواقع الحال السياسي" في القرى السورية المحتلة، إلى جانب بحث تداعيات قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقرّه الكنيست، الإثنين الماضي.

وأكد البيان تمسك أبناء الجولان بـ"هويتهم العربية السورية وانتمائهم الوطني"، مع التشديد على رفض "كل محاولات طمس هذه الهوية أو تزويرها أو فرض أي واقع يخالف حقيقتهم التاريخية والوطنية".

ورأى البيان أن القانون يشكل "أداة إضافية في منظومة القمع والاضطهاد"، ويحمل "تصعيدًا خطيرًا يكرّس التمييز العنصري ويمنح غطاءً قانونيًا لممارسات تستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة".

كما أكد المشاركون في الاجتماع الذي عُقد في"مركز الشام"، "تضامنهم الكامل والثابت مع أبناء الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبهم في مواجهة هذه السياسات"، واعتبار القانون "باطلاً أخلاقيًا وإنسانيًا".

ودعا البيان المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى "تحمّل مسؤولياتها واتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذه التشريعات"، والعمل على إلغائها ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها.

واختتم البيان بالتأكيد على "تجديد العهد بالتمسك بالهوية العربية السورية، والعمل من أجل الحرية والعدالة والكرامة"، إلى جانب مواصلة الموقف الداعم للقضية الفلسطينية.