المتابعة تدعو إلى وقف الحرب وتطالب بفتح الأقصى والقيامة للمصلين

طالبت المتابعة بفتح المسجد الأقصى وكنيسة القيامة أمام المصلين، ودانت الاعتداء الإسرائيلي على حرمة أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

عقدت سكرتاريا لجنة المتابعة، الخميس، جلستها الدورية في قاعة الاجتماعات في بلدية أم الفحم، وناقش الاجتماع الأوضاع السياسية الراهنة وعددا من قضايا الساعة.

وبعد مداخلة رئيس لجنة المتابعة د. جمال زحالقة، جرى نقاش طرحت خلاله مقترحات عديدة بشأن أوضاع المجتمع العربي في ظل الحرب، ومسيرة العودة، ويوم الأسير، وغيرها، على أن يتم متابعتها والإعلان عن تفاصيلها لاحقا.

ودعت المتابعة في بيان صدر عنها إلى "وقف فوري للحرب الاستعمارية العدوانية التي أشعلتها إسرائيل والولايات المتحدة في محاولة لإخضاع شعوب المنطقة والهيمنة على مصائرها وإرادتها"، ودانت "العدوان الإجرامي المتواصل على أهلنا في غزة"، واستنكرت "اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية".

وحذرت من أن المشروع الإسرائيلي هو مشروع تهجير وترحيل، وأكدت "هنا باقون ولن نرحل مهما فعلتم"؛ بحسب ما جاء في بيانها.

وطالبت المتابعة بفتح المسجد الأقصى وكنيسة القيامة أمام المصلين، ودانت الاعتداء الإسرائيلي على حرمة أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وناشدت الدول العربية والإسلامية وجميع دول العالم لأن تأخذ دورها في حمايتها وحماية حق العبادة فيها. وقررت تنظيم وفد إلى مدينة القدس والتنسيق مع الهيئات الإسلامية والمسيحية والقوى الوطنية للعمل معا وإطلاق حملة لحماية القدس والمقدسات.

وأشارت إلى مواصلة إحياء الذكرى الخمسين ليوم الأرض الخالد عبر تكريم أهالي الشهداء وتوزيع الكراس الخاص الذي أصدرته المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بهذه المناسبة، بهدف نشر الوعي وشحذ الهمم بالأخص في صفوف الجيل الصاعد.

وقررت لجنة المتابعة مواصلة تنظيم مسيرات الرايات السوداء بعد مسيرتي سخنين وتل أبيب فور رفع حالة الطوارئ وقيود الطوارئ. وأكدت على الاستمرار في العمل في مكافحة العنف والجريمة من خلال غرفة الطوارئ واللجان الشعبية. وحيت المتابعة لجان الصلح والسلم الأهلي، التي حققت مؤخرا إنجازات مهمة في حقن الدماء ومحاصرة العنف والجريمة.