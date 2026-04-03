رهط: الإفراج عن عضو البلدية سليمان العتايقة ونجله وابن شقيقه بعد اعتقالهم لمدة 10 أيام

بعد اعتقالهم من قبل الشرطة قبل 10 أيام، قررت المحكمة الإفراج عن عضو بلدية رهط ونجله وابن شقيقه بعدما اتضح أن الشبهات المنسوبة إليهم عارية عن الصحة.

أفرجت المحكمة، الجمعة، عن عضو بلدية رهط سليمان العتايقة ونجله محمد وابن شقيقه عامر إبراهيم العتايقة بعد اعتقالهم لمدة 10 أيام.

وقررت المحكمة الإفراج عنهم بعدما اتضح أن الشبهات التي نسبها الشرطة الإسرائيلية لعضو بلدية رهط وابنه وابن شقيقه، عارية عن الصحة؛ بحسب ما ذكر المحامي عامر العتايقة.

وكانت الشرطة قد اعتقلتهم في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بملف الأراضي والنزاعات القائمة حولها، وبعدها مددت المحكمة يوم الإثنين الماضي اعتقالهم بعد فرض غرامة مالية تقدر بمليون شيكل على المعتقلين، إضافة إلى إصدار أوامر هدم بحق منازلهم.

يشار إلى أن منزل العتايقة كان قد هدم في سنوات سابقة، كما فرضت عليه حينها غرامة مالية كبيرة تجاوزت المليون شيكل. ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه الخلافات حول قضايا الأراضي في المنطقة، وسط مطالبات بإيجاد حلول عادلة ومستدامة تنهي معاناة العائلات المتضررة.

ودان التجمع الوطني الديمقراطي في رهط النقب، الخميس، الاعتقال التعسفي الذي طال عضو بلدية رهط، وقال إن "قضية السكن هي حق أساسي ومشروع لكل إنسان يعيش في هذه الدولة، ولا يمكن القبول بالمساس بهذا الحق أو تجريمه".

وأضاف "إن ملاحقة شخص بسبب مطالبته بأبسط حقوقه الإنسانية تمثل إجراء تعسفيا ومرفوضا، وتتنافى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان"، وطالب الشرطة بوقف كافة أشكال التضييق والملاحقة التي تستهدف المواطنين على خلفية نضالهم المشروع من أجل حقوقهم.

وختم فرع التجمع في رهط والنقب بيانه "كما نؤكد على ضرورة احترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، والعمل على معالجة قضايا السكن بشكل عادل ومنصف بعيدا عن سياسات القمع والتجريم".