رهط: مصرع الشاب حسن منير الهزيل وإصابتان خطيرتان في حادث طرق

لقي الشاب حسن منير الهزيل (22 عامًا)، من رهط، مصرعه فجر اليوم السبت، إثر حادث طرق مروّع وقع بالقرب من كريات غات، بعد انقلاب مركبته.

ووقع الحادث في ساعات الفجر المبكرة بين الجمعة والسبت، حيث هرعت طواقم الإسعاف إلى موقع الحادث، لتجد مركبة مقلوبة على جانبها، وفيها ثلاثة عالقين.

وأفاد المسعفون أنهم عثروا على الشاب الهزيل وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابات بالغة وخطيرة في أنحاء جسده، واضطروا إلى إعلان وفاته في المكان بعد محاولات إنقاذ باءت بالفشل.

وقدّمت طواقم الإسعاف العلاج الميداني لمصابين آخرين، وهما فتاة (15 عامًا) كانت بوعي كامل وتعاني من إصابات في الظهر والبطن، وشاب (20 عامًا) بوعي أيضًا ويعاني من إصابات خطيرة. وتم نقلهما بواسطة مروحية عسكرية إلى مستشفى “سوروكا” في بئر السبع، حيث وُصفت حالتهما بالخطيرة.