اتهام شاب وقاصر بجريمة ابتزاز ومحاولة إلقاء قنبلة يدوية باتجاه منزل في إكسال

قدمت لوائح اتهام ضد شاب من الناصرة وقاصر من الجليل الغربي، بعد ضبط القاصر أثناء محاولته إلقاء قنبلة يدوية على منزل في إكسال، وكشف التحقيق عن ضلوع الشاب في توجيهه وابتزاز الضحية ماليًا.

أعلنت الشرطة اليوم، الأحد، عن تقديم لوائح اتهام ضد متهم يبلغ 20 عامًا من مدينة الناصرة، وضد قاصر يبلغ 17 عامًا من منطقة الجليل الغربي، على خلفية "جريمة ابتزاز ومحاولة إلقاء قنبلة يدوية باتجاه منزل في بلدة إكسال".

ووفقا للشرطة، "جاء ذلك بعد تلقي مركز الطوارئ 100 بتاريخ 16/02/2026 بلاغًا عن القاصر الذي تم ضبطه من قبل سكان البلدة أثناء محاولته إلقاء القنبلة التي لم تنفجر. وأوضح التحقيق أن المتهم البالغ قام بتوجيه القاصر لتنفيذ الفعل، بالإضافة إلى محاولات ابتزاز الضحية ماليًا، مطالبًا بمبلغ 300 ألف شيكل تحت التهديد بالعنف".

وأضافت أنه "في خطوة قانونية لاحقة، قدمت النيابة في لواء الشمال بتاريخ 31/03/2026، بواسطة المحامية دانا كيميلمان دويتش، لائحة اتهام ضد المتهم البالغ مع طلب توقيفه حتى انتهاء الإجراءات القانونية في المحكمة المركزية بنوف هجليل - الناصرة، إلى جانب لائحة الاتهام السابقة ضد القاصر".