طمرة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة طمرة عن إصابة شاب بجراح وصفت بالخطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

أصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، بعد منتصف ليل السبت – الأحد.

وقدم طاقم طبي من مركز "الزهراوي" في المدينة، العلاجات الأولية للمصاب الذي تراوحت إصابته بين الخطيرة والمتوسطة، ثم جرى نقله إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى "رمبام" لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

وتواصل الشرطة والسلطات الإسرائيلية التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع، والتي راح ضحيتها 76 مواطنا منذ مطلع العام الجاري آخرهم كان الشاب بركات روحي عماش من بلدة جسر الزرقاء.