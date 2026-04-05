مصرع سائق شاحنة من طمرة في حادث تصادم مروّع على شارع 6

مصرع رجل في الأربعين من عمره، اليوم، في حادث سير مروّع على الطريق السريع رقم 6 قرب تقاطع "حوريشيم"، إثر تصادم بين شاحنتين وسيارة خاصة. وأفادت طواقم "نجمة داود الحمراء" بأنها أُعلنت وفاته في المكان بعد تعرضه لإصابات بالغة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء)

وضحية حادث الطرق في شارع 6 ظهر اليوم الشاب يوسف محمد حسن عبد السلام أبو الهيجاء من مدينة طمرة.

ضحية الحادث يوسف أبو الهيجاء

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" بأن "بلاغًا ورد عند الساعة 12:18 إلى مركز الاستعلامات 101 في منطقة اليركون حول الحادث، حيث هرعت الطواقم الطبية إلى المكان وباشرت عمليات الإنقاذ".

وأضاف "بعد جهود مشتركة مع فرق الإنقاذ والإطفاء، أعلن المسعفون وفاة سائق إحدى الشاحنتين متأثرًا بإصابات متعددة وخطيرة في أنحاء جسده، وذلك بعد أن كان عالقًا داخل مركبته فاقدًا للوعي ومن دون نبض أو تنفس".

وقال مسعف من وحدة الدراجات النارية إن "الحادث كان عنيفًا للغاية"، مشيرًا إلى أن "إحدى الشاحنات تعرضت لأضرار جسيمة في مقدمتها، ما صعّب عملية تخليص السائق".

وفي السياق، قدّمت الطواقم الطبية العلاج لإصابة طفيفة في الموقع، ناجمة عن الحادث بين الشاحنة والسيارة الخاصة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.