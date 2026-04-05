مقتل شاب من شقيب السلام في جريمة طعن واعتقال 5 مشتبهين

ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2026، إلى 77 قتيلًا، وذلك عقب الإعلان عن مقتل الشاب من شقيب السلام.

قُتل الشاب مرعي الدياري (36 عامًا) من بلدة شقيب السلام، مساء اليوم الأحد، إثر جريمة قتل طعنًا وقعت في مدينة أوفاكيم بمنطقة النقب.

ضحية جريمة القتل مرعي الدياري

وأفادت طواقم الإسعاف أنها تلقت بلاغًا عند الساعة 18:50 عن مصاب جراء جريمة عنف، حيث هرعت الطواقم الطبية إلى المكان.

وذكرت أن المسعفين عثروا على المصاب فاقدًا للوعي، ويعاني من إصابة حرجة في جسده. وعلى الرغم من محاولات الإنعاش، إلا أنه توفي على الفور.

وقالت إحدى المسعفات إن الطاقم باشر فور وصوله بإجراء عمليات إنعاش، "لكن في نهايتها لم يكن أمامنا سوى إقرار الوفاة في الموقع".

وفي تطور لاحق، أعلنت الشرطة اعتقال خمسة مشتبهين، وهم عرب من يسكنون في أوفاكيم، بشبهة الضلوع في الجريمة، وذلك بعد وقت قصير من وقوعها، عقب جمع الأدلة من موقع الحادث.

77 قتيلا حتى الآن منذ بدء 2026

وتأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد أعمال العنف والجريمة، التي تحصد مزيدًا من الأرواح وتثير حالة من القلق في المجتمع العربي، علماً بأن من بين الضحايا شخصًا من الضفة الغربية قُتل في الناصرة.

ومنذ مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري، قُتل 3 أشخاص، فيما تشمل الحصيلة الإجمالية خمس نساء، وثلاثة شبان قُتلوا برصاص الشرطة، إلى جانب ثلاثة فتيان دون سن 18 عامًا. ولا تشمل هذه الإحصائية مدينة القدس المحتلة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد غير مسبوق لجرائم العنف والجريمة في المجتمع العربي، وسط مطالبات متزايدة للسلطات الإسرائيلية باتخاذ خطوات جدية لوقف انتشار السلاح ومكافحة الجريمة المنظمة.

يُذكر أن عام 2025 سجّل حصيلة قياسية في جرائم القتل، بلغت 252 قتيلًا عربيًا، وسط اتهامات متواصلة للشرطة الإسرائيلية بالفشل في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.