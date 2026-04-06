مصرع شخص وإصابة آخر بحادث طرق في جنوب البلاد

مصرع رجل وإصابة آخر بجروح طفيفة في حادث طرق مروّع وقع على طريق 232 جنوبي البلاد، إثر تصادم بين شاحنتين. وأفادت طواقم اتحاد الإنقاذ التي وصلت إلى المكان أن الضحية، ويبلغ نحو 50 عامًا، فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

لقي رجل يبلغ من العمر نحو 50 عامًا مصرعه، وأُصيب آخر (حوالي 45 عامًا) بجروح طفيفة، إثر حادث طرق خطير وقع على طريق 232 قرب كيبوتس "برور حيل" جنوبي البلاد، وفق ما أفادت به دائرة الإعلام في اتحاد الإنقاذ في لواء الجنوب، اليوم الإثنين.

وأوضحت المصادر أن طواقم الإسعاف التابعة لاتحاد الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث وقدّمت الإسعافات الأولية للمصابين، حيث تبين أن الحادث وقع بين شاحنتين.

وقال مسعفو اتحاد الإنقاذ الذين وصلوا إلى المكان: "يدور الحديث عن حادث صعب بين شاحنتين، وللأسف تم إقرار مصرع رجل في المكان نتيجة شدة الإصابات التي كان يعاني منها. كما قدمنا العلاج الطبي لمصاب آخر وُصفت حالته بالطفيفة، وتم نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج".

هذا وفتحت الشرطة تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث.