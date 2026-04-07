إصابة خطيرة جراء انفجار واشتعال سيارة في الطيرة

أصيب رجل بجروح خطيرة، ظهر اليوم الثلاثاء، إثر انفجار مركبته في مدينة الطيرة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن المركبة انفجرت أثناء قيادتها على أحد شوارع المدينة، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها بشكل سريع.

وأفادت مصادر محلية أن طواقم الإسعاف هرعت إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالته بالخطيرة.

في غضون ذلك، وصلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وأغلقت المنطقة، وباشرت التحقيق في ملابساته وأسبابه. وبحسب التقدير الأولي، يرجح أن يكون سبب الحادث "نزاعًا جنائيًا".

وتواصل الجهات المختصة جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق في وقت لاحق.