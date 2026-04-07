مجد الكروم: إقرار حزمة ميزانيات للتعليم وتنظيم العيد وتمكين المرأة ضمن موازنة المجلس

صادق المجلس المحلي في مجد الكروم على مجموعة بنود تقدّمت بها كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، شملت تخصيص ميزانيات لتحسين جودة "البجروت" في مدرسة الشاغور الثانوية، وتنظيم فعاليات عيد الأضحى في ساحة العين، إلى جانب دعم مشاريع لتعزيز مكانة المرأة، ووضع تصور مهني للمدرسة الجديدة.

ومثّل الكتلة في المجلس الأعضاء محمد قبلاوي، دانا سلامة ومحمد زاكي منصور، حيث نجحوا في تمرير أربعة بنود من أصل خمسة طُرحت للنقاش، على أن يتم تحويل الميزانيات بعد تقديم خطط عمل تفصيلية لكل بند.

تفاصيل البنود المصادق عليها:

رصد 150 ألف شيكل لتحسين نسب البجروت ذات الجودة وبجروت "الهايتك" في مدرسة الشاغور الثانوية.

تخصيص 40 ألف شيكل لتنظيم فعاليات عيد الأضحى ومعالجة حالة الفوضى في ساحة العين ومحيطها.

رفع ميزانية لجنة مكانة المرأة إلى 60 ألف شيكل لدعم برامجها ومشاريعها.

تخصيص ميزانية لاستعانة بخبراء تربويين لمرافقة لجنة التوجيه في بناء رؤية شاملة للمدرسة الجديدة.

أما البند الخامس، المتعلق بنقل أشجار الزيتون المعمّرة من السهل الغربي، فسيتم دمجه ضمن مشاريع تطوير الحدائق العامة وزراعة الجزيرة الوسطية على طول شارع صلاح الدين.

فجوات تعليمية وخطط للمعالجة

أشارت المعطيات الرسمية إلى انخفاض نسب البجروت ذات الجودة في مدرسة الشاغور مقارنة بالمعدل القطري، حيث تبلغ النسبة المحلية نحو 10% مقابل 16% على مستوى البلاد، فيما تصل نسبة بجروت "الهايتك" إلى 7% مقارنة بـ10% قطريًا. وتهدف الميزانية المخصصة إلى تقليص هذه الفجوات وتعزيز فرص التحاق الطلاب بمؤسسات التعليم العالي.

تنظيم العيد وتعزيز الأمان

فيما يتعلق بفعاليات العيد، جاء المقترح استجابة لمخاوف تتعلق بالفوضى والمخاطر الأمنية، مع التأكيد على تنظيم الفعاليات بشكل يضمن سلامة الأطفال ويحافظ في الوقت ذاته على مصالح الباعة والمشاركين في أجواء العيد.

تمكين المرأة والتخطيط للمستقبل

كما شددت الكتلة على أهمية دعم لجنة مكانة المرأة لتوسيع نشاطاتها، إلى جانب الاستعانة بمختصين لوضع أسس مهنية للمدرسة الجديدة، تشمل اختيار التخصصات وأساليب التدريس والإدارة.

وفي ختام بيانها، أعربت كتلة التجمع عن شكرها لرئيس وأعضاء المجلس المحلي على دعمهم لهذه البنود، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل لما فيه مصلحة أهالي مجد الكروم وتعزيز جودة الحياة في البلدة.