الهيئة العربية للطوارئ تدعو إلى أقصى درجات اليقظة واتباع التعليمات

دعت الهيئة العربية للطوارئ، المواطنين إلى البقاء قرب الأماكن الآمنة ومتابعة التعليمات الرسمية وتجنب التجمهر أو الاستهتار بالخطر، في أعقاب التقديرات الأمنية الإسرائيلية التي تشير إلى احتمال ازدياد وتيرة إطلاق الصواريخ خلال الساعات القريبة.

دمار لحق بمنازل ومركبات في بلدة الزرازير إثر سقوط صاروخ إيراني، 13 آذار/ مارس 2026 (توضيحية - Gettyimages)

دعت الهيئة العربية للطوارئ، المواطنين في المجتمع العربي إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والانتباه، والتصرف بمسؤولية عالية، والالتزام الكامل بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، والتي يتم تحديثها بشكل متواصل بحسب تطورات الأوضاع.

وأكدت الهيئة، أن "المرحلة الحالية تستوجب قدرا كبيرا من الوعي والانضباط، لا سيما في كل ما يتعلق بالبقاء قرب الأماكن الآمنة، ومتابعة التعليمات الرسمية، وتجنب التجمهر أو الاستهتار بالخطر".

وشددت على أهمية التكافل المجتمعي، ومساعدة كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكد من قدرة الجميع على الوصول إلى الأماكن الآمنة عند الحاجة.

وختمت بيانها بالقول "ستواصل الهيئة متابعة المستجدات أولا بأول، وستقوم بإصدار التحديثات والإرشادات اللازمة بما يخدم سلامة أهلنا ومجتمعنا".