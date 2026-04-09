اتهام شاب من رهط بقتل أحمد أبو جابر أثناء سفره مع عائلته

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب من رهط بتهمة القتل في ظروف مشددة، بعد أن أطلق النار على المرحوم أحمد أبو جابر أثناء سفره مع والدته وأطفاله القاصرين، ما أدى إلى وفاته وإصابة قاصر بجروح خطيرة.

قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الخميس، ضد الشاب زهران بحيري (26 عامًا) من مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، نسبت إليه "القتل في ظروف مشددة، بعد حادث إطلاق نار وقع خلال نزاع طويل بين عائلته وعائلة الضحية، المرحوم أحمد أبو جابر".

وفقًا للائحة الاتهام، "كان المرحوم وأسرته، والدته وأطفاله القاصرون، يستعدون لوجبة الإفطار بعد قيامهم بالتسوّق، حين أوقف بحيري مركبته عند تقاطع قريب من منزل الضحية، ترجل منها وفتح النار على المركبة التي كانت تقل العائلة من مسافة قريبة".

وأضافت النيابة في لائحة الاتهام أن "المرحوم حاول الاحتماء، لكن المتهم استمر في إطلاق النار، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة أودت بحياته لاحقًا. كما أصيبت إحدى القاصرات بجروح خطيرة في وجهها أثناء محاولتها حماية أشقائها."

وأشارت إلى "وجود نزاع مستمر بين عائلتي بحيري وأبو جابر، سبق وأن أفضى إلى إصابة آخرين، ما اضطر المرحوم إلى الانتقال من حي سكنه إلى مكان آخر داخل المدينة".

تُنسب إلى المتهم "القتل في ظروف مشددة، التسبب بإصابة خطيرة لقاصر، إطلاق النار في منطقة سكنية بما يعرض حياة السكان للخطر، وحيازة سلاح". كما قدمت النيابة طلبًا لتمديد توقيفه حتى انتهاء الإجراءات القضائية.