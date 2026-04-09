السلطات الإسرائيلية تطلق سراح المرابطة منتهى أمارة مع قرار إبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع

أطلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، سراح المرابطة منتهى أمارة من قرية زلفة في منطقة المثلث الشمالي في أراضي 48، بعد اعتقالها من داخل ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس صباحًا.

وشهد المسجد الأقصى عودة المصلين فجر اليوم، بعد إغلاق دام أكثر من شهر، في خطوة رافقتها ترتيبات أمنية مشددة وإجراءات تنظيمية جديدة. وبينما عبّر الفلسطينيون عن فرحتهم باستئناف الصلاة، تزامن ذلك مع قرارات مثيرة للجدل تتعلق بتمديد ساعات الاقتحام.

وسلّمت السلطات أمارة قرارًا يقضي بإبعادها عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، مع إمكانية تجديد القرار لاحقًا.

وكانت أمارة قد اعتُقلت أثناء تواجدها في باحات الأقصى، قبل أن يتم الإفراج عنها بشروط، أبرزها الإبعاد المؤقت عن المسجد.

وسبق للشرطة الإسرائيلية أن حققت واعتقلت أمارة وأبعدتها لفترات متفاوتة عن الأقصى أكثر من مرة، في الأعوام الأخيرة.

تأتي هذه الحادثة في سياق تشديد السلطات الإسرائيلية إجراءاتها في المسجد الأقصى خلال الفترة الأخيرة، حيث تتكرر حالات اعتقال المرابطين والمرابطات من داخل ساحاته، وفرض قرارات إبعاد بحقهم لفترات متفاوتة. وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من سياسة تهدف إلى الحد من التواجد الفلسطيني في الأقصى، خاصة في أوقات التوتر والتصعيد في مدينة القدس، ما يثير انتقادات واسعة من قبل جهات فلسطينية وحقوقية.