النقب: السجن المؤبد لقاتل شقيقته أزهار أبو ربيعة

السجن المؤبد لمحمد أبو ربيعة بعد إدانته بقتل شقيقته أزهار أبو ربيعة، في جريمة وقعت يوم 15 نيسان/ أبريل 2023 حينما استدرج الضحية من منزل والدتها وذبحها بسكين عدة مرات.

فرضت المحكمة المركزية في بئر السبع، السجن المؤبد على محمد أبو ربيعة بعد إدانته بقتل شقيقته من نفس الأب، أزهار أبو ربيعة، من قرية مكحول مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، كما ألزمته بدفع تعويض كامل لورثة الضحية بالمبلغ الأقصى الذي يتيحه القانون.

ويستدل من لائحة الاتهام، أن الجريمة وقعت يوم 15 نيسان/ أبريل 2023، "حين استدرج المتهم شقيقته من منزل والدتها إلى منطقة قرب تل عراد، وبعد أن ساوره الشك بأنها على خلاف عائلي مع زوجها، قرر قتلها. وهناك قيّد يديها من الخلف، وذبحها بسكين عدة مرات، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بنزيف حاد وإصابات قاتلة في العنف. وبعد ذلك نقل جثمانها بواسطة مركبة وتوجه إلى محطة الشرطة في عراد، حيث أبلغ بأنه قتل شقيقته".

وكانت الضحية أبو ربيعة (27 عاما)، قد أنهت 12 سنة دراسية، ودرست في مجال التربية والتعليم الخاص، وعملت لسنوات في مجال التعليم، قبل أن تتفرغ لتربية أطفالها.

وبحسب ما قالت النيابة العامة في مرافعتها، فإن "آثار الجريمة لم تتوقف عند مقتل المرحومة، بل امتدت لتصيب أفراد الأسرة جميعا، وفي مقدمتهم أطفالها الأربعة الذين فقدوا والدتهم. كما اضطرت شقيقتها التوأم إلى احتضان أطفال المرحومة ورعايتهم داخل بيتها إلى جانب أطفالها، في محاولة لمواجهة آثار هذه الفاجعة. وبعد نحو ثلاثة أشهر من مقتل أزهار، لم يتمكن زوجها من تحمل هول المصاب، فأقدم على إنهاء حياته، ليجد الأطفال أنفسهم أمام يُتم مضاعف بعد أن فقدوا أمهم ثم أباهم خلال فترة قصيرة جدا".

وأكدت أن "هذه الجريمة تستوجب عقوبة رادعة وصارمة، في ظل تفاقم ظاهرة قتل النساء عموما، وفي المجتمع العربي خصوصا، ولا سيما حين تقع الجريمة داخل إطار العائلة وتمثل عنفا موجها ضد النساء كأداة قمع وعقاب"، وشددت النيابة العامة على أن "فظاعة الجريمة، وكون الضحية امرأة وأمًا لأطفال قتلت على يد شقيقها، تبرران الحكم على المتهم بالسجن المؤبد، إلى جانب إلزامه بدفع التعويض الأقصى".

وفي حكمها، شددت المحكمة على خطورة الجريمة وعلى حجم الضرر الكارثي الذي ألحقته بالمرحومة وأطفالها وعائلتها، وتبنت موقف النيابة العامة بشأن ضرورة الردع والحزم في مواجهة جرائم القتل داخل الأسرة، ولا سيما الجرائم المرتكبة بحق النساء. وقالت النيابة "يبعث هذا الحكم برسالة قضائية واضحة وحاسمة مفادها بأن جرائم قتل النساء، خصوصا حين ترتكب داخل الأسرة، ستواجه بأشد العقوبات، وأن الجهاز القضائي لن يتهاون مع من يحوّل الخلافات العائلية إلى جريمة قتل تسلب الضحية حياتها وتحطم عائلتها بأكملها".