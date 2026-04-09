طمرة: إصابة شاب وطفلة (6 سنوات) في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة طمرة عن إصابة شاب (18 عاما) بجراح متوسطة وطفلة (6 سنوات) بجراح طفيفة، نقلا على إثرها إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

من وقفة احتجاجية في طمرة تنديدا باستفحال الجريمة وتقاعس الشرطة (أرشيف "عرب 48")

أصيب شاب (18 عاما) وطفلة (6 سنوات) بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، مساء اليوم الخميس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقدم طاقم طبي من مركز "الزهراوي" العلاجات الأولية للشاب والطفلة، ثم جرى نقلهما إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وبحسب المركز الطبي، فإن حالة الطفلة وصفت بالطفيفة بينما وصفت حالة الشاب بحالة متوسطة إثر إصابته في القسم السفلي من جسده.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

يأتي ذلك في وقت تشهد طمرة في الآونة الأخيرة تزايدا في جرائم إطلاق النار، ما تسفر عن قتلى وإصابات، وقد نظمت أيضا احتجاجات فيها وأمام مركز الشرطة تنديدا باستفحال الجريمة وتواطؤها في ردعها.