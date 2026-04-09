مصرع الشاب محمد أبو حمد من العزير قبل أسابيع من زفافه في حادث طرق مروع

خيمت أجواء من الحزن العميق على قرية العزير إثر مصرع الشاب محمد عفيف أبو حمد في حادث طرق مروّع، أنهى حياته بشكل مفاجئ. ويأتي هذا المصاب الأليم في وقت كان فيه الفقيد يستعد لحفل زفافه بعد نحو شهر ونصف.

لقي الشاب محمد عفيف أبو حمد (30 عاما) من قرية العزير في منطقة الجليل، شمالي البلاد، مصرعه في حادث طرق مروّع بعد منتصف الليلة الماضية على شارع 79 جنوب شفاعمرو، ما خلّف حالة من الحزن والأسى في أوساط أهالي القرية والمجتمع المحلي.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث وقع بشكل مفاجئ وأدى إلى إصابة الشاب بجروح بالغة أودت بحياته، رغم محاولات إنقاذه. ولم تُعرف بعد كافة ملابسات الحادث.

ويُشار إلى أن الفقيد كان يستعد لإقامة حفل زفافه بعد نحو شهر ونصف، ما ضاعف من وقع الفاجعة على عائلته وأصدقائه، الذين عبّروا عن صدمتهم وحزنهم الشديدين لرحيله المبكر.

هذا، وتسود أجواء من الحداد في قرية العزير، حيث نعى الأهالي الشاب الراحل بكلمات مؤثرة، مستذكرين أخلاقه الحميدة وسيرته الطيبة.