مطالبات بخطة خاصة لبجروت الطلاب العرب في ظل الأوضاع الراهنة

طالبت جهات تمثيلية في التعليم العربي وزارة التربية والتعليم بإقرار خطة ملاءمة لامتحانات البجروت، تراعي ظروف التلاميذ العرب والفجوات القائمة، في ظل الأوضاع الأمنية وتأثيرها على جاهزيتهم، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تكافؤ الفرص.

طالبت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي واللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب وزارة التربية والتعليم باعتماد خطة استثنائية لامتحانات البجروت، تتلاءم مع واقع التلاميذ في المجتمع العربي، في ظل التحديات الأمنية والتعليمية المتفاقمة مؤخرًا.

وجاء هذا التوجه في رسالة عاجلة، أمس الخميس، شددت فيها اللجنتان على ضرورة مراعاة الفجوات القائمة والظروف الخاصة التي يمر بها الطلاب، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة الشمالية وتأثيراتها المباشرة على جاهزيتهم للامتحانات.

وأوضحت اللجنتان أن التسهيلات التي أُقرت مؤخرًا طُبقت بشكل موحد، دون الأخذ بعين الاعتبار الفوارق العميقة التي يعاني منها التعليم العربي، لا سيما في مجالات الجهوزية للطوارئ والبنية التحتية للتعليم عن بُعد. كما أشارتا إلى نقص في الوسائل التكنولوجية وضعف خدمات الإنترنت في العديد من البلدات، ما أسهم في تعميق الفجوات التعليمية.

وحذرتا من تداعيات استمرار هذه الأوضاع، بما يشمل تراجع التحصيل الدراسي، وزيادة الضغوط النفسية، وارتفاع احتمالات التسرب، في ظل تأثيرات العنف والجريمة على البيئة التعليمية.

ودعت اللجنتان إلى جملة من الإجراءات، أبرزها تأجيل مواعيد امتحانات البجروت، وتوفير مواعيد بديلة ومرنة، إلى جانب إعداد آليات تقييم ملائمة، وتخصيص موارد عاجلة لدعم الجوانب التعليمية والنفسية.

وأكدت اللجنتان أن الاستجابة لهذه المطالب تشكل خطوة أساسية لضمان تكافؤ الفرص، وحماية حق الطلاب العرب في التعليم واستكمال مسيرتهم الأكاديمية.