الشرطة الإسرائيلية تصادر مكبرات صوت من مسجد في تل السبع

صادرت الشرطة الإسرائيلية مكبرات صوت من مسجد في بلدة تل السبع بالنقب، في إطار حملة إنفاذ ادعت أنها مرتبطة بشكاوى حول "الإزعاج وضبط مستوى الضوضاء".

صادرت الشرطة الإسرائيلية، أواخر الأسبوع الماضي، مكبرات صوت وأنظمة صوت من داخل مسجد في بلدة تل السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، وذلك خلال حملة إنفاذ ادعت أنها "جاءت عقب شكاوى متكررة من سكان في المنطقة حول ارتفاع مستوى الضوضاء الصادر من المسجد".

وزعمت الشرطة، اليوم الأحد، أن فحصًا ميدانيًا أجرته قواتها أظهر أن "شدة الصوت تجاوزت الحد المسموح به قانونيًا"، مشيرة إلى أنها قامت ـ"بفصل المعدات ومصادرتها ضمن إجراءات إنفاذ القانون".

وعبّر عدد من الأهالي عن استيائهم من الخطوة واعتبروها مساسًا بحرية العبادة، في حين ادعت الشرطة أن "الإجراءات تستهدف تنظيم مستوى الضوضاء وليس منع الشعائر الدينية".

وتعتمد السلطات الإسرائيلية على قوانين الحد من الضوضاء لتبرير إجراءاتها ضد المساجد في بعض البلدات العربية، بما في ذلك المصادرة أو تقليص شدة الصوت.