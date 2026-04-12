اللقية: تصريح ادعاء ضد ثلاثة أشقاء في جريمة قتل أسامة أبو عبيد

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن فك ملابسات جريمة قتل الشاب أسامة أبو عبيد (25 عاما) إثر تعرضه لعيارات نارية، وقعت في شهر شباط/ فبراير الماضي في بلدة اللقية بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد تحقيقات مكثفة استمرت عدة أسابيع.

وأفادت الشرطة أنه "تم اعتقال ثلاثة أشقاء تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا، من سكان البلدة، بشبهة التخطيط للجريمة وتنفيذها، كما جرى ضبط السلاح المستخدم في عملية القتل".

وقدمت النيابة العامة تصريح مدعٍ عام تمهيدًا لتقديم لوائح اتهام بحق المشتبه بهم.

وتُعد هذه القضية ثالث جريمة قتل يتم فك ملابساتها في منطقة الجنوب خلال أسبوع واحد.