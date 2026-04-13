إصابة شاب من دير الأسد بجروح خطيرة إثر حادث سكوتر كهربائي في كرميئيل

أُصيب شاب (27 عامًا) من دير الأسد بجروح خطيرة في الرأس إثر انزلاقه أثناء قيادته سكوتر كهربائي في مدينة كرميئيل. وقدّمت طواقم الإسعاف الإسعافات الأولية في المكان، قبل نقله بحالة خطيرة إلى المركز الطبي للجليل في نهريا.

وأفادت دائرة الإعلام في اتحاد الإنقاذ بأن "طواقم الإسعاف قدّمت الإسعافات الأولية للمصاب في موقع الحادث، قبل نقله بحالة خطيرة إلى المركز الطبي للجليل في نهريا لاستكمال العلاج".

من جانبهما، قال المسعفان د. حافظ صنع الله ود. ياسر صنع الله إن "الشاب أُصيب بجروح خطيرة بعد أن انزلق عن السكوتر، وفقًا لشهادات شهود عيان، ما أدى إلى إصابة في الرأس، حيث تم تقديم العلاج الأولي له ميدانيًا قبل نقله إلى المستشفى".