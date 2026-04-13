المحكمة تصادق على الاعتقال الإداري بحق شابين من أم الفحم رغم مطالبات بالإفراج عنهما

صادقت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، على أوامر الاعتقال الإداري بحق الشابين أسامة إغبارية ومحمد فاروق إغباريّة من مدينة أم الفحم، لفترتين متفاوتتين، وذلك رغم مطالبات عائلتيهما وجهات حقوقية بالإفراج عنهما.

ثبّت رئيس المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، أمر الاعتقال الإداري بحق الشابين أسامة إغبارية لمدة 4 أشهر، ومحمد فاروق إغباريّة لمدة 6 أشهر، وذلك بعد قرار صادر عن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وحضر جلسة المحكمة عدد من أفراد عائلتي المعتقلين ومتضامنين من مدينة أم الفحم، تعبيرًا عن دعمهم ورفضهم للقرار.

المحامي خالد محاجنة يتحدث لـ"عرب 48" بعد مصادقة المحكمة على الاعتقال الإداري بحق شابين من أم الفحم رغم مطالبات بالإفراج عنهما

وقال المحامي خالد محاجنة، الموكل بالدفاع عن الشابين، لــ"عرب 48" إن "المحكمة ثبتت قرار الاعتقال الإداري الصادر عن وزير الأمن"، مضيفًا أن "المحكمة المركزية باتت أداة بيد المخابرات الإسرائيلية، وربطت بين الأحداث الجارية والحرب وبين فرض الاعتقال الإداري على الشبان".

وأشار محاجنة إلى "تصاعد استخدام الاعتقال الإداري بحق الشبان من الداخل الفلسطيني منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023"، مؤكدًا أن "عشرات الشبان تعرضوا لهذه السياسة بعد إخضاعهم لتحقيقات مختلفة، ليتم لاحقًا فرض الاعتقال الإداري عليهم في ظروف صعبة داخل السجون".

وكانت قوات الشرطة ووحداتها الخاصة قد اعتقلت الشابين في 15 شباط/ فبراير الماضي من منزليهما في أم الفحم، عقب اقتحامهما وتفتيشهما. وفي 16 آذار/ مارس، وهو اليوم الذي كان من المفترض أن يُطلق سراحهما فيه أصدر وزير الأمن يسرائيل كاتس قرارًا بفرض الاعتقال الإداري بحقهما، ما شكل صدمة لعائلتيهما.