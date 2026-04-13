مطالبات حقوقية بسحبه: مخطط التعويضات بشأن الأراضي في النقب مصادرة مقنعة وآلية ابتزاز اقتصادي وقانوني

طالبت جمعيات حقوقية بسحب "مخطط التعويضات" الخاص بأراضي النقب، واصفة إياه بـ"المصادرة المقنعة" وابتزاز يهدف لانتزاع حقوق الملكية التاريخية تحت التهديد. وحذرت المنظمات من تمييز مؤسساتي يمنح مهلا زمنية قصيرة لأصحاب الأراضي، قبل بدء إجراءات المصادرة القسرية.

طالبت جمعيات حقوقية، الإثنين، بسحب "مخطط التعويضات" الجديد الخاص بأراضي النقب من جدول أعمال سلطة أراضي إسرائيل، قبل طرحه للتصويت في جلسته المرتقبة في 15 نيسان/ أبريل الجاري، مؤكّدة أنه عبارة عن "مصادرة مقنّعة".

وقالت جمعية حقوق المواطن، ومنظمة "بمكوم - تخطيط وحقوق إنسان"، والمركز العربي للتخطيط البديل، في بيان مشترك صدر عنها الإثنين، إن المخطط يشكل "مصادرة مقنّعة" لأراضي الأهالي في النقب، عبر فرض آلية ضغط تهدف إلى إجبار أصحاب دعاوى الملكية على التنازل عن حقوقهم التاريخية في أراضيهم، تحت التهديد بخسارة التعويض والمصادرة.

وبحسب المخطط، سيُمنح أصحاب دعاوى الملكية في خمس بلدات عربية هي كسيفة، ومرعيت، وسعوة، وأبو تلول واللقية، مهلة ستة أشهر فقط للتوصل إلى تسوية مع الدولة.

وبعدها يبدأ تقليص التعويض بنسبة 25% شهريًا، إلى أن يُلغى بالكامل خلال عشرة أشهر، لتنتقل الملفات بعدها إلى مسار المصادرة، والإجراءات القضائية.

وأكدت المنظمات أن الحديث هو "عن آلية ابتزاز اقتصادي وقانوني، تحوّل ما يفترض أن يكون إجراءً تفاوضيًا إلى مسار قسري، وتشكّل انتهاكًا خطيرًا للحق في الملكية".

وأضافت أن التعويضات المقترحة لا تعكس القيمة الحقيقية للأرض، فيما أن السلطات قد تعرض بدلًا من ذلك أراضي بنظام الحكر (الإيجار طويل الأمد)، بدلًا من نقل الملكية، بما يُبقي السيطرة الفعلية على الأرض بيد الدولة.

كما حذرت المنظمات من أن المخطط يكرّس تمييزًا مؤسساتيًا صارخًا، إذ تفرض السلطات على المواطنين البدو في النقب، قيودًا زمنية وضغوطًا تهدف لانتزاع أراضيهم، بينما تعترف في ملفات أخرى بادعاءات ملكية تاريخية ليهود من دون أي قيود مشابهة.

وأضافت المنظمات أن المخطط أُعدّ من دون أي تشاور مع القيادات العربية، أو رؤساء السلطات المحلية العربية، أو أصحاب الأراضي أنفسهم، في تجاهل كامل لمبدأ الشراكة وللتوصيات المهنية، السابقة بشأن تسوية قضية أراضي النقب.

وطالبت المنظمات بوقف المخطط فورًا، وفتح حوار جدي مع المواطنين العرب في النقب وممثليهم، للتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية ملكية الأراضي في النقب.