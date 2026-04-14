مقتل شخص بإطلاق نار في هرتسليا... الشرطة: "الخلفية جنائية"

إطلاق نار في هرتسليا يُسفر عن إصابة رجل بجروح حرجة جدًا. هوية الضحية لم تُعرف، فيما ترجّح الشرطة خلفية جنائية وتباشر التحقيق دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين.

قتل شخص، يبلغ من العمر نحو 45 عامًا، متأثرا بجروح وصفت بالحرجة جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في شارع راحيل بمدينة هرتسليا، مساء الإثنين، حيث نُقل إلى المستشفى وهو بحالة حرجة وتُجرى له عمليات إنعاش.

ولم تُعرف بعد هوية المصاب، فيما رجّحت الشرطة أن تكون خلفية الحادثة جنائية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن؛ فيما تأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد أحداث العنف والجريمة في المجتمع العربي

وأفادت طواقم الإسعاف بأنها وصلت إلى المكان لتجد المصاب فاقدًا للوعي ومن دون نبض أو تنفّس، حيث باشرت فورًا بإجراء عمليات إنعاش متقدمة قبل نقله إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا، وهو في حالة حرجة للغاية.

وقال مسعفون إن "المصاب كان ممددًا على الأرض بلا وعي، وبدأنا بتقديم العلاج الفوري الذي شمل عمليات إنعاش متقدمة، قبل نقله بشكل عاجل إلى المستشفى".

وفي وقت لاحق، أقرت الطواقم الطبية في المستشفى وفاة الضحية متأثرا بجراحه.

من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث، عقب تلقي بلاغ عن إطلاق نار استهدف رجلًا في هرتسليا، مشيرة إلى أن قواتها باشرت بجمع الأدلة في موقع الجريمة، في وقت لم يُعلن فيه عن اعتقال أي مشتبه به.