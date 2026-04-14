اجتماع شعبي في حورة لبحث تداعيات "مخطط شيكلي" بالنقب

تشهد منطقة النقب حراكا شعبيا ضد “مخطط شيكلي”، حيث دعت جهات عربية إلى اجتماع طارئ في حورة لبحث تداعياته، بالتوازي مع رفض واسع للمقترح، وسط تحذيرات من تأثيراته على حقوق الملكية والتخطيط ومستقبل البلدات العربية في المنطقة.

دعا منتدى السلطات العربية في الجنوب، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، إلى عقد اجتماع شعبي طارئ ومفتوح، لبحث ومناقشة التداعيات التي وصفوها بالخطيرة لـ"مخطط الوزير شيكلي" ودائرة أراضي إسرائيل، وما يُعرف بـ"أمر الساعة".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضح الداعون للاجتماع أن المخطط يستهدف سلب ومصادرة أراضي النقب وتهديد الحقوق التاريخية للسكان، مؤكدين أهمية المشاركة الواسعة في هذا اللقاء الشعبي.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع، اليوم الثلاثاء، عند الساعة الخامسة مساء، في مركز الشباب ببلدة حورة، بشكل وجاهي، مع التأكيد على أهمية الحضور والمشاركة في النقاش.

واختتمت الدعوة بالتأكيد على ضرورة توحيد الموقف الشعبي في مواجهة هذه المخططات، وفق ما جاء في البيان المشترك الصادر عن الجهات المنظمة.

اللجنة الشعبية في رهط: خطة “شيكلي” تمس حقوق عرب النقب وندعو لوقفها فورًا

أعلنت اللجنة الشعبية في مدينة رهط، إلى جانب قيادات المجتمع العربي في النقب، رفضها الشديد لمقترح تعديل البند الفرعي 6.5 من كتيب قرارات مجلس أراضي إسرائيل، مطالبة بوقف فوري لعرضه وعدم المصادقة عليه في الجلسة المقبلة.

وأكدت اللجنة أن الخطة المقترحة تحمل تداعيات خطيرة وبعيدة المدى على سكان النقب، وخاصة المجتمع البدوي، مشيرة إلى أنها تُدفع بشكل متسارع دون إشراك حقيقي للقيادات المحلية أو إجراء حوار مجتمعي جاد، وفي ظل تجاهل واضح للظروف الاجتماعية والاعتبارات الثقافية.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تمس بحقوق أساسية، وفي مقدمتها حق الملكية وحق التخطيط الذاتي، معتبرًا أنها تفرض واقعًا يحدّ من قدرة السكان على إدارة شؤونهم وتطوير بلداتهم بما يتناسب مع احتياجاتهم وهويتهم الاجتماعية.

كما حذرت اللجنة من أن المقترح سيؤدي إلى إضعاف دور السلطات المحلية البدوية وتقليص صلاحياتها في مجالات التخطيط والتوسع، ما ينعكس سلبًا على مستقبل التنمية في المنطقة.

وشددت في ختام بيانها على ضرورة فتح مسار حوار حقيقي وشراكة مجتمعية مع ممثلي السكان، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة ومتفق عليها، بدل فرض حلول أحادية تزيد من التوترات وتضر بالنسيج الاجتماعي في النقب.