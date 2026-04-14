النقب: اجتماع جماهيري لبحث سبل التصدي لمخطط شيكلي ومصادرة الأراضي

عقد مساء، الثلاثاء، اجتماع جماهيري حاشد في بلدة حورة بمنطقة النقب، لبحث سبل التصدي لمخطط وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، الرامي إلى مصادرة أراض من قرى ومدن معترف بها.

ونظم الاجتماع بدعوة من المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، وبمشاركة لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ومنتدى السلطات المحلية العربية في المنطقة.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن الأحزاب العربية، ورؤساء سلطات محلية، وممثلين عن اللجنة الشعبية في رهط، ونشطاء ورؤساء لجان محلية وجمهور واسع من قرى النقب.

وتخلل الاجتماع عرض مهني قدمه المخطط المعماري منصور الصانع حول تداعيات المخطط، فيما أكدت المداخلات على الرفض القاطع له.

ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تصعيد العمل الجماهيري المنظم من أجل إفشال المخطط والدفاع عن الأراضي وحقوق المواطنين العرب في النقب.

ويرمي المخطط الذي يطرحه شيكلي المكلف بـ"سلطة توطين البدو" إلى مصادرة أراض من قرى ومدن معترف بها مثل رهط وبير هداج وكسيفة وكحلة ومكحول وأبو دريجات، واقتلاع وتهجير أهالي قرى مسلوبة الاعتراف من قراهم ونقلهم للأراضي المصادرة، وإقامة بلدات استيطانية على أراضي القرى التي تم تهجيرها أهلها.